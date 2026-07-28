Microsoft vai usar chip TPM nos PCs para bloquear versões piratas do Windows

A Microsoft é a última grande empresa que cobra pelo seu sistema operativo. Por isso, continua a combater a pirataria de software que é gratuito para todos os outros. A partir de agosto, reforça as medidas anti-pirataria do Windows usando o chip TPM presente nos PCs modernos.

Bloquear versões piratas do Windows

Quando o Windows 11 e os seus derivados foram lançados, a Microsoft tornou obrigatório que o computador tivesse um chip TPM, algo que apenas os PC lançados nos últimos cinco anos têm. Como resultado, centenas de milhões de dispositivos são incompatíveis com o Windows 11. Esta é uma das razões pelas quais centenas de milhões de computadores ainda executam o Windows 10.

A Microsoft anunciou que, a partir de agosto, a funcionalidade KMS irá adicionar segurança anti-pirataria baseada em hardware. Para isso vai usar o chip de encriptação TPM para verificar a legitimidade do servidor que aloja os dados de ativação. O KMS é o Key Management Service, uma tecnologia utilizada pela Microsoft para activar dispositivos Windows em larga escala em empresas e outras organizações.

Segundo a empresa, os atacantes fizeram um uso indevido do KMS para falsificar o processo de ativação, chegando a utilizar servidores KMS pirateados. Isto permite que os utilizadores individuais ativem o Windows com uma licença gratuita e pirata. A partir de agosto, a Microsoft vai implementar aquilo a que chama Certificação baseada em TPM .

Microsoft vai usar o chip TPM nos PCs

Este sistema irá confirmar que o servidor KMS não foi adulterado de forma alguma. Além disso, o servidor utilizará o chip TPM para verificar a legitimidade da chave e do servidor KMS e para ativar o Windows em massa numa organização. Começará a ser utilizado com novas ativações do Windows Server 2025, a partir de agosto. Por enquanto, parece estar apenas focado nas empresas que pirateiam o Windows.

Mas, nada impede a sua utilização por utilizadores individuais do Windows 11 ou de outras versões no futuro. Quando sistemas operativos populares como o Linux, Android, iOS, macOS e outros são gratuitos, muitos utilizadores não compreendem porque é que o Windows não o é, pelo menos não para utilizadores individuais. Isto é especialmente verdade porque os utilizadores não ganham nada com o facto de ser um sistema pago.

Há publicidade, é um sistema muito intrusivo, tem bloatware e o Windows acrescenta melhorias e novas funcionalidades que a Microsoft decide incluir, para seu próprio benefício. É o caso do Copilot , que foi implementado sem considerar as necessidades e solicitações dos utilizadores.