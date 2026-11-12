Microsoft com falha global! Outlook deixa milhares sem acesso ao email

Uma falha nos serviços da Microsoft está a causar problemas a milhares de utilizadores em várias regiões do mundo. O Outlook é um dos serviços mais afetados, mas também existem relatos de dificuldades no acesso ao Microsoft 365 e ao Teams.

A dimensão do problema está a aumentar. Segundo dados do Downdetector citados pela Reuters, foram registadas mais de 130 mil participações relacionadas com problemas no Outlook, além de mais de 46 mil no Microsoft 365.

Microsoft confirma problemas no Exchange Online

A Microsoft confirmou que está a investigar uma falha no Exchange Online, a infraestrutura responsável pelo funcionamento do correio eletrónico empresarial.

Segundo a tecnológica, alguns utilizadores poderão não conseguir estabelecer ligação às suas caixas de correio através de diferentes métodos de acesso.

Numa atualização posterior, a empresa confirmou que o problema poderá afetar a conectividade aos serviços do Microsoft 365 em qualquer região, alargando assim o âmbito inicialmente identificado nas Américas.

Mais de 130 mil queixas relacionadas com o Outlook

Os números do Downdetector demonstram a dimensão da interrupção. De acordo com a Reuters, às 18h32 (hora de Portugal), tinham sido registadas mais de 130 mil participações de problemas com o Outlook.

O Microsoft 365 acumulava mais de 46 mil reclamações, enquanto o Teams registava cerca de 3 mil.

Entretanto, a Microsoft revelou ter identificado erros de conectividade numa parte da infraestrutura do Exchange Online responsável por receber e processar os pedidos de acesso dos utilizadores.

A empresa está a recolher registos de rede para investigar a origem dos problemas e a trabalhar na mitigação do impacto.

Para já, não existe uma previsão oficial para a resolução definitiva da falha, nem foi divulgada a causa técnica concreta.

O incidente está identificado com o código EX1550543 e pode ser acompanhado através do centro de administração do Microsoft 365.

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