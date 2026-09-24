Meta VR Glasses: certificação IMAX, chamadas com holograma e menos de 100 gramas

Esta semana, a Meta apresentou o que descreve como o dispositivo mais avançado da sua história em realidade virtual, os Meta VR Glasses. O dispositivo promete reunir cinema, bancada desportiva e escritório num único par de óculos com cerca de 100 gramas.

Ao contrário dos headsets tradicionais, os Meta VR Glasses assentam num sistema dividido em duas partes. Os óculos concentram apenas os sensores e o ecrã, enquanto o processamento, a bateria e o armazenamento ficam alojados num puck externo, um pequeno disco ligado por um cabo ótico e pensado para ser transportado no bolso ou numa mala.

Esta arquitetura permite que o dispositivo seja cinco vezes mais leve do que o Meta Quest 3, sem correias nem hardware pesado sobre o rosto. As laterais abertas e a câmara de passthrough mantêm o utilizador consciente do que o rodeia, o que a Meta associa a cenários como ver um filme completo ou trabalhar durante um voo longo sem perder a noção do espaço envolvente.

Meta has just unveiled their new VR glasses.



• Price: $1,299

• Available Spring 2027

• Weight: 100 grams, about the weight of a deck of cards

• Glasses contain the displays and sensors, while a separate puck houses the processor, battery and storage.

• 5K display with… pic.twitter.com/ASb8u5rFWB — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 24, 2026

Ao nível técnico, o dispositivo integra um ecrã micro-OLED de 5K, denominado Infinite Display, com 37 píxeis por grau, apoiado em lentes pancake ultracompactas desenvolvidas especificamente para este formato. A imagem conta com suporte para Dolby Vision e o som é assegurado por áudio espacial Dolby Atmos integrado diretamente na armação.

O processamento fica a cargo do novo Snapdragon Reality Elite da Qualcomm, com a bateria do puck a garantir até três horas de reprodução contínua de vídeo em alta resolução e a suportar carregamento rápido de 45W. A interação dispensa comandos físicos, sendo feita por voz, através do assistente Meta AI integrado no sistema operativo, ou por olhar e gestos das mãos.

Cinema e desporto na primeira fila

Os Meta VR Glasses são apresentados como o primeiro dispositivo de realidade virtual com certificação IMAX Enhanced, permitindo ver alguns filmes no formato de aspeto expandido exclusivo da IMAX diretamente em casa.

A partir de novembro, os subscritores do Disney+ vão poder assistir em 3D a títulos como Marvel’s The Avengers ou Black Panther, em determinados países, com ambientes imersivos temáticos inspirados em cenários como Tatooine, a Avengers Tower ou o Scare Floor.

A lista de parceiros de streaming é extensa e abrange Prime Video, YouTube, DIRECTV, AMC+, Crunchyroll, Plex, ESPN e Tubi, a par da Peacock, HBO Max e Paramount+, que disponibilizam pela primeira vez os respetivos catálogos em 3D.

A biblioteca deverá continuar a crescer, com milhares de títulos disponíveis a nível internacional já no lançamento, incluindo conteúdos 3D da Lionsgate, e uma parceria com o realizador James Cameron e a Lightstorm Vision para estrear “pela primeira vez em 3D” alguns dos maiores êxitos de bilheteira, já em 2027.

Do lado do desporto, a Meta promete mais de 100 eventos desportivos ao vivo por ano em formato imersivo, em parceria com a MLB, a NBC Sports, a TNT Sports e o UFC, com transmissões a 8K e vista a 180 graus desenvolvidas junto da ESPN.

Um espaço virtual de trabalho e uma consola portátil

Para lá do entretenimento, a Meta posiciona o dispositivo como uma plataforma de produtividade. Os óculos permitem o seguinte:

Criar um espaço de trabalho privado com vários ecrãs virtuais em simultâneo;

Transformar qualquer superfície plana num teclado e touchpad;

Manter a visão do ambiente real graças ao passthrough a cores, sem necessidade de hardware adicional.

Ao nível dos jogos, estarão disponíveis mais de 75 títulos no lançamento, jogáveis apenas com gestos das mãos, complementados pelo Xbox Cloud Gaming para streaming de centenas de jogos adicionais.

A Meta introduz também as chamadas com holograma, uma funcionalidade que gera uma versão digital fotorrealista do utilizador, incluindo expressões e reações em tempo real, para chamadas de vídeo sem necessidade de segurar um telemóvel.

O áudio espacial posiciona a voz de cada interlocutor de acordo com a sua posição, criando a sensação de partilhar o mesmo espaço, e a funcionalidade é compatível com aplicações como o WhatsApp ou o Zoom, independentemente de o outro participante estar a usar os óculos, um telemóvel ou um computador.

Disponibilidade e preço

Os Meta VR Glasses chegam aos utilizadores dos Estados Unidos na primavera de 2027, com um preço de 1299,99 dólares. Para já, a Meta não revelou preço nem data de disponibilidade para o mercado europeu.