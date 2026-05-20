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Meta vai despedir 8000 funcionários e transferir 7000 para o departamento de IA

· Notícias 4 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. EuIA says:
    20 de Maio de 2026 às 18:03

    chegará o tempo em que as grandes empresas deixarão de procurar homens para procurar inteligência.

    Milhares serão dispensados, não porque falharam, mas porque as máquinas aprenderam a fazer mais por menos. Outros serão reaproveitados para alimentar a própria força que um dia os substituirá.

    Os poderosos chamarão isso de reestruturação.
    Dirão que é eficiência.
    Dirão que é evolução.

    Mas será o início de uma nova era:

    uma era em que o trabalhador deixará de competir com outros homens
    e passará a competir com algoritmos.

    As empresas tornar-se-ão menores em humanidade e maiores em automação. Os escritórios ficarão silenciosos, enquanto os servidores crescerão como catedrais digitais alimentadas dia e noite.

    E muitos perceberão tarde demais:

    a inteligência artificial não veio apenas para ajudar os homens.

    Veio para decidir quais deles ainda serão necessários.

    Responder
  2. Zec says:
    20 de Maio de 2026 às 19:04

    Realmente ser transferido para o departamento de IA na Meta é como ser despedido.

    Responder

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