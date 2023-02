A Meta, dona do Facebook, tem sido uma voz forte no combate ao chamado data scraping. Contudo, apesar desta contestação, parece que a empresa liderada por Mark Zuckerber, foi apanhada a fazer o mesmo...

Documentos legais de um processo que envolve a Meta, referem que a empresa pagou pela extração de dados de outros sites.

O Bloomberg teve acesso a documentos legais de um processo que envolve a Meta contra a empresa Bright Data. A informação revela que a Meta pagou a um parceiro para fazer extração de dados de outros sites. O porta-voz da Meta, Andy Stone, confirmou haver uma relação numa conversa com a Bloomberg, mas disse que a sua empresa usou a Bright Data para criar perfis de marca, identificar sites "nocivos" e detetar campanhas de phishing, não para atingir concorrentes.

O porta-voz da Meta acrescentou que a recolha de dados poderia servir a "integridade legítima e fins comerciais", desde que fosse feita legalmente e honrasse os termos de serviço dos sites. A empresa do Facebook rescindiu o contrato com a Bright Data depois desta ter supostamente violado os termos da empresa ao recolher e vender dados do Facebook e Instagram.

Nem a Bright Data nem a Meta referem quais sites foram alvo deste data scraping. Sabe-se que a Bright Data está a processar a Meta numa tentativa de continuar com tal prática com o Facebook e o Instagram, argumentando que apenas recolhe informações disponíveis publicamente e respeita os regulamentos da União Europeia e dos EUA.

A empresa de Zuckerberg passou anos a processar pessoas e empresas por roubarem as suas plataformas sem permissão. Nalguns casos, acusou as empresas de mascarar as suas atividades e aceder a detalhes confidenciais que exigem logins. No ano passado, por exemplo, a Meta processou a Octopus por causa de uma ferramenta que supostamente recolhia logins e informações privadas, como datas de nascimento e números de telefone.

Este caso com a Bright Data vem uma vez mais colocar a Meta numa situação difícil, principalmente pelo seu histórico de acusações de violação de privacidade.