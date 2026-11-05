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Mercado automóvel: Stellantis conquista Portugal e elétricos crescem quase 73%

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A Stellantis voltou a liderar o mercado automóvel português em outubro. O grupo registou 4.222 veículos ligeiros matriculados, alcançando uma quota de mercado de 21,4%. Os resultados foram particularmente positivos no segmento dos automóveis 100% elétricos, onde as vendas cresceram 72,9% face ao mesmo mês de 2025.

Mercado automóvel: Stellantis conquista Portugal e elétricos crescem quase 73%

De acordo com os dados divulgados pela empresa, a Stellantis mantém também a liderança no mercado de veículos elétricos no acumulado dos primeiros dez meses de 2026, com um crescimento de 51,2%.

Peugeot Partner foi o modelo mais vendido em outubro

Um dos grandes destaques do mês foi o Peugeot Partner, que se tornou o veículo mais vendido em Portugal, considerando os segmentos de passageiros e comerciais ligeiros. No total, foram matriculadas 564 unidades.

A divisão Stellantis Pro One, dedicada aos veículos comerciais, alcançou uma quota de mercado de 45%, com 1.432 unidades matriculadas. Este resultado representa um crescimento de 23,9% relativamente a outubro de 2025.

Importa ainda destacar que quatro dos seis modelos comerciais mais vendidos em Portugal pertencem ao grupo Stellantis: Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo e FIAT Doblò. Todos são produzidos na fábrica da Stellantis em Mangualde.

Mercado automóvel: Stellantis conquista Portugal e elétricos crescem quase 73%

Peugeot continua a dominar o mercado nacional

A Peugeot voltou a assumir a liderança do mercado português de veículos ligeiros, incluindo passageiros e comerciais. Em outubro, a marca registou 1.629 matrículas, correspondentes a uma quota de mercado de 8,2%.

No acumulado de 2026, a marca contabiliza 23.270 unidades vendidas e uma quota de 10%.

O Peugeot 2008 continua também a destacar-se, sendo o modelo mais vendido em Portugal nos primeiros dez meses do ano, com 6.236 unidades matriculadas.

Mercado automóvel: Stellantis conquista Portugal e elétricos crescem quase 73%

Leapmotor cresce quase 390% em Portugal

Outro dos destaques é a Leapmotor, marca que continua a ganhar expressão no mercado nacional. Em outubro, registou 436 matrículas, representando um crescimento de 389,9% face ao período homólogo.

No segmento dos veículos 100% elétricos, a marca alcançou o quarto lugar entre as marcas de automóveis de passageiros, com 416 unidades matriculadas e uma quota de 5,6%.

Desde o início do ano, a Leapmotor já contabiliza 1.909 matrículas em Portugal, das quais 1.677 correspondem a veículos elétricos.

Outros modelos também registam crescimento

A Stellantis destaca ainda o desempenho de vários modelos das suas marcas. O FIAT Grande Panda cresceu 167,3% no acumulado do ano, enquanto o Citroën C3 Aircross registou uma evolução de 97%.

Também o Peugeot 208 apresenta resultados positivos, com 5.239 unidades matriculadas e um crescimento de 18,9%.

Já o Opel Corsa cresceu 8% e o Jeep Avenger registou uma subida de 7,2% no acumulado de 2026.

Os resultados de outubro reforçam a posição da Stellantis no mercado automóvel português, tanto nos veículos de passageiros como nos comerciais ligeiros, num contexto em que a mobilidade elétrica continua a ganhar importância.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Stellantis

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Comentários

1
  1. RT
    RTS

    Mt os tugas gostam de comprar entulho!

    Responder

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