MEO lança primeira oferta comercial baseada em 5G Standalone em Portugal

A MEO anunciou o lançamento do MEO Priority Pass powered by 5G+, uma nova oferta comercial baseada na tecnologia 5G Standalone (5G SA). O serviço pretende garantir uma experiência de conectividade mais consistente em locais e momentos de elevada utilização da rede móvel, como grandes eventos, aeroportos e centros urbanos.

Com este lançamento, a operadora afirma ser a primeira em Portugal a disponibilizar comercialmente uma oferta baseada em 5G Standalone, uma evolução tecnológica que permite gerir os recursos da rede de forma mais inteligente e dinâmica.

MEO Priority Pass promete melhor conectividade em locais congestionados

O novo serviço está disponível para clientes residenciais e empresariais, através de um suplemento mensal (add-on) aplicável a todas as ofertas de serviço móvel da MEO.

O objetivo é proporcionar um acesso à Internet mais fluido em situações de congestionamento temporário da rede, permitindo uma utilização mais consistente dos serviços digitais, mesmo quando existe uma elevada concentração de utilizadores.

Entre os cenários identificados pela operadora estão os grandes eventos, os aeroportos e as zonas urbanas com elevada procura de conectividade.

Network slicing é uma das tecnologias-chave do 5G Standalone

O MEO Priority Pass powered by 5G+ assenta na rede 5G+ da operadora, designação comercial utilizada pela MEO para a sua tecnologia 5G Standalone.

Uma das capacidades associadas a esta tecnologia é o network slicing, que permite adaptar os recursos da rede às necessidades de diferentes utilizações. Desta forma, torna-se possível disponibilizar experiências de conectividade diferenciadas, com maior consistência, fiabilidade e capacidade de resposta.

O lançamento comercial surge na sequência de um projeto-piloto de network slicing anunciado pela MEO em maio de 2026. Esse piloto permitiu testar as capacidades da tecnologia em ambiente real, envolvendo clientes particulares e empresariais de vários setores de atividade.

Empresas também podem beneficiar da nova oferta

Além dos clientes particulares, a MEO destaca o potencial do serviço para o mercado empresarial, nomeadamente para profissionais em mobilidade, equipas no terreno e operações consideradas prioritárias.

Em ambientes com elevada utilização da rede móvel, a oferta pretende proporcionar um acesso mais fiável a aplicações críticas, videochamadas e sistemas empresariais, contribuindo para a continuidade das operações.

A iniciativa representa mais um passo na estratégia da operadora para aproximar as capacidades do 5G Standalone da utilização quotidiana, criando condições para o desenvolvimento de novos serviços digitais que exigem maior desempenho, fiabilidade e flexibilidade.

Para já, a MEO não detalha, no anúncio, o preço mensal do MEO Priority Pass powered by 5G+ nem as condições específicas de utilização do serviço.

A chegada desta oferta comercial coloca o network slicing mais próximo dos consumidores e das empresas em Portugal, demonstrando como a evolução das redes móveis poderá permitir experiências de conectividade diferenciadas, consoante as necessidades de cada utilizador.