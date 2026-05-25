MEO exige 82 milhões ao Estado! Saiba o que está em causa
A MEO, operadora de telecomunicações da Altice Portugal, avançou com um pedido de compensação no valor de cerca de 82 milhões de euros ao Estado português. O que está em causa?
Meo: 81,7 milhões de euros relacionada com a exclusão da Huawei das redes 5G em Portugal
A MEO avançou com uma ação judicial contra o Estado português onde reclama uma indemnização de 81,7 milhões de euros relacionada com a exclusão da Huawei das redes 5G em Portugal. Em causa estão as decisões tomadas pela Comissão de Avaliação de Segurança, em 2023, que levaram à exclusão de fornecedores considerados de “alto risco” nas redes 5G, categoria na qual acabou por ser incluída a Huawei.
Segundo a MEO, estas decisões terão provocado:
- Custos elevados com a substituição de equipamentos já instalados
- Mudança forçada de fornecedores (como a substituição por soluções da Nokia)
- Impactos financeiros considerados “danos especiais e anormais”
A operadora argumenta que as regras impostas pelo Estado obrigaram a reconfigurar parte da infraestrutura 5G, o que gerou custos adicionais significativos não previstos no planeamento inicial do investimento.
Segundo revela o ECO, um estudo da EY, a pedido da tecnológica chinesa, estimou que só a substituição de equipamentos da Huawei nas redes 5G em Portugal por outros de outras marcas poderia custar 339 milhões de euros às operadoras de telecomunicações.
O processo surge num contexto mais amplo de tensão geopolítica e decisões europeias sobre segurança nas redes 5G, onde vários países restringiram a presença de determinados fornecedores. Não se sabe ainda se outras acções se podem seguir por parte de outras operadoras.
A exclusão da Huawei do 5G em vários países europeus tem sido justificada por motivos de segurança cibernética, embora continue a ser um tema controverso no setor, com impacto direto nos custos de implementação das redes.
Os Americanos (Trump e Biden) mandaram Portugal esquecer a Huawei e a ZTE com histórias da carochinha de espionagem e o PS como cão bem mandado fez as vontadinhas…
Mas se fosse o PSD era igual como se tem visto ultimamente, tudo que o Trump manda o PSD abana o rabo!
qual quê?
têm de respeitar o governo português, caso contrário a altice que desapareça daqui
Respeitar os americanos dizes tu, já que isto foi uma medida dos Americanos forçada aos Portugueses que o governo PS alinhou…
Altice é de Israel, e com esses ninguém brinca, até o Chega se submete
Quer dizer, andam aí a chorar pela soberania digital dos EUA, mas queriam manter dependência da China.. smart
Já cá faltava o Zé a abanar o rabo ao Trump!
Com a Huawei, não conseguem espiar. Claro, que tinha de ser retirado. Só eles (Americanos), é que podem nos espiar
Quem escolheu equipamentos baratos agora que responda! o estado não pode pagar por decisões de analfabetos em poleiros de ouro! Dar preferencia a indústria nacional e ate à europeia seria a escolha acertada que ate devia ser subsidiada! Os donos da MEO deviam sofrer o reverso da medalha de acabar com a PT Inovação e afins… FALENCIA DA ALTICE era bom de ver! Não precisamos de ti, MEO! Ate já!
Mas a altice está falida, já venderam muitas das suas operações, PT ainda não conseguiram, estão a desmantelar a MEO para ver se alguém lhe pega às postas
Pois é, eu não simpatizo com o chamado “cartel” mas aqui tenho de dar razão. O leilão 5G acabou em 2021 e a proibição da Huawei foi em 2023. Passaram dois anos onde os operadores provavelmente já teriam comprado equipamentos que acabaram por ir para a sucata, para além do custo operacional.
Byte
Porque mencionou 2023 apresento uma notícia para apreciação.
https://e.huawei.com/fr/news/2023/solutions/enterprise-network/first-50g-pon-technology
Uma notícia de Agosto de 2025
https://www.reuters.com/business/media-telecom/telefonica-renewed-one-huawei-5g-contract-spain-until-2030-report-says-2025-08-21/
Não tinham comprado, não funciona assim
Esqueceu-se que ainda esta a usar as infraestruturas da antiga PT que foi paga pelo dinheiro dos impostos dos contrinuintes?
Essas infraestruturas não foram oferecidas, foram vendidas.
China estava à frente no 5G. Em 2018, o Trump prendeu a CFO da Huawei no Canada. Em 2019 bane globalmente a Huawei. No ano seguinte, ‘sai’ um vírus mundial da China como retaliação. Pandemia acaba em 2022 devido ao amigo de Trump: Putin. Em 2023 começa guerra devido a false flag de outro amigo do Trump (Netanyahu). Em 2024, Trump copia a estratégia e encena tentativa de assasinado. Funciona e regressa ao poder. Lança tarifas contra o avanço Chinês, desta vez na IA! Entretanto, distrai o mundo do caso Epstein, com a guerra no Irão (parceiro da China), ovnis, etc. Até encena mais um tiroteiro para criar um salão de baile na Casa Branca (que é fachada para um bunker). É tudo teatro destes globalistas que se sentem ameaçados pela China. O Trump Phone é feito na China lol. Já o Irão, nunca teve bomba atómica nem perto disso. Guerra do Iraque, outra mentira.. Alguém acredita na America? A Huawei é muito melhor que cisco/nokia/alcatel/sagem. Nunca houve perigo de segurança ou espionagem Chinesa, muito menos em Portugal, parceiro da China. É feita é pela NSA! Toda a Europa está nas mãos dos Estados Unidos, foi de lá que saiu a ordem de remover a Huawei!