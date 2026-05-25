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MEO exige 82 milhões ao Estado! Saiba o que está em causa

· Notícias 15 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Guilherme says:
    25 de Maio de 2026 às 12:05

    Os Americanos (Trump e Biden) mandaram Portugal esquecer a Huawei e a ZTE com histórias da carochinha de espionagem e o PS como cão bem mandado fez as vontadinhas…
    Mas se fosse o PSD era igual como se tem visto ultimamente, tudo que o Trump manda o PSD abana o rabo!

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  2. Pinto says:
    25 de Maio de 2026 às 12:19

    Quem escolheu equipamentos baratos agora que responda! o estado não pode pagar por decisões de analfabetos em poleiros de ouro! Dar preferencia a indústria nacional e ate à europeia seria a escolha acertada que ate devia ser subsidiada! Os donos da MEO deviam sofrer o reverso da medalha de acabar com a PT Inovação e afins… FALENCIA DA ALTICE era bom de ver! Não precisamos de ti, MEO! Ate já!

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      25 de Maio de 2026 às 13:20

      Mas a altice está falida, já venderam muitas das suas operações, PT ainda não conseguiram, estão a desmantelar a MEO para ver se alguém lhe pega às postas

      Responder
  3. Byte Bandit says:
    25 de Maio de 2026 às 12:20

    Pois é, eu não simpatizo com o chamado “cartel” mas aqui tenho de dar razão. O leilão 5G acabou em 2021 e a proibição da Huawei foi em 2023. Passaram dois anos onde os operadores provavelmente já teriam comprado equipamentos que acabaram por ir para a sucata, para além do custo operacional.

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  4. tony says:
    25 de Maio de 2026 às 13:25

    Esqueceu-se que ainda esta a usar as infraestruturas da antiga PT que foi paga pelo dinheiro dos impostos dos contrinuintes?

    Responder
  5. Analista says:
    25 de Maio de 2026 às 13:36

    China estava à frente no 5G. Em 2018, o Trump prendeu a CFO da Huawei no Canada. Em 2019 bane globalmente a Huawei. No ano seguinte, ‘sai’ um vírus mundial da China como retaliação. Pandemia acaba em 2022 devido ao amigo de Trump: Putin. Em 2023 começa guerra devido a false flag de outro amigo do Trump (Netanyahu). Em 2024, Trump copia a estratégia e encena tentativa de assasinado. Funciona e regressa ao poder. Lança tarifas contra o avanço Chinês, desta vez na IA! Entretanto, distrai o mundo do caso Epstein, com a guerra no Irão (parceiro da China), ovnis, etc. Até encena mais um tiroteiro para criar um salão de baile na Casa Branca (que é fachada para um bunker). É tudo teatro destes globalistas que se sentem ameaçados pela China. O Trump Phone é feito na China lol. Já o Irão, nunca teve bomba atómica nem perto disso. Guerra do Iraque, outra mentira.. Alguém acredita na America? A Huawei é muito melhor que cisco/nokia/alcatel/sagem. Nunca houve perigo de segurança ou espionagem Chinesa, muito menos em Portugal, parceiro da China. É feita é pela NSA! Toda a Europa está nas mãos dos Estados Unidos, foi de lá que saiu a ordem de remover a Huawei!

    Responder

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