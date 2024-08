Mealheiros digitais: como fazer uma poupança sem grande esforço

Longe vão os tempos do porquinho onde se guardavam notas e moedas. Agora, os mealheiros digitais são uma poderosa ferramenta de poupança, permitindo acumular algum dinheiro a partir de transações correntes. Saiba como funcionam.

Nos últimos anos, a digitalização tem transformado inúmeras áreas da nossa vida, e a forma como gerimos as nossas finanças pessoais não é exceção.

Uma das tendências mais recentes e populares são os mealheiros digitais, que permitem acumular pequenas quantias ao longo do tempo, de forma automática e quase impercetível.

Estes sistemas de poupança digital são ideais para quem tem dificuldade em poupar ou simplesmente procura uma forma prática de gerir as suas economias. Os mealheiros digitais funcionam através de aplicações móveis ou plataformas online que arredondam os valores das compras feitas com cartão de débito ou crédito e colocam a diferença numa conta de poupança.

Por exemplo, se fizer uma compra de 9,50 euros, a aplicação arredonda para 10 e coloca os 50 cêntimos num mealheiro digital. Esta estratégia de "arredondamento" é uma das mais comuns, mas existem outras formas de poupar através destas aplicações, como definir um valor fixo diário, semanal ou mensal para transferir para o mealheiro.

Vantagens desta poupança

A maior vantagem dos mealheiros digitais é a sua simplicidade e automação. Ao configurar uma aplicação de poupança digital, não precisa de pensar em transferir dinheiro ou controlar as suas despesas de forma ativa. Tudo acontece em segundo plano, o que torna o processo de poupança praticamente impercetível.

Como para muitas pessoas a disciplina financeira é um dos maiores obstáculos para a poupança, os mealheiros digitais ajudam a criar essa disciplina, pois estabelecem um padrão de poupança regular e automático, independentemente das flutuações nas suas receitas ou despesas.

Muitas plataformas do género permitem definir objetivos específicos, como juntar dinheiro para uma viagem, comprar um novo gadget ou criar um fundo de emergência. Isto dá um sentido de propósito à poupança e pode aumentar a motivação para poupar.

Finalmente, ao poupar pequenas quantias ao longo do tempo, o risco de comprometer o seu orçamento é mínimo. Os mealheiros digitais são uma excelente forma de começar a poupar, mesmo que o seu orçamento seja apertado.

Conheça alguns mealheiros digitais

As aplicações de poupança digital oferecem uma forma prática e automatizada de acumular economias, tornando o processo de poupança mais fácil e acessível. Conheça algumas delas.

O N26 é um banco digital alemão com uma forte presença em Portugal.

A aplicação N26 permite criar até 10 "Espaços" de poupança, cada um com o seu próprio objetivo. Pode automatizar transferências para esses espaços ou arredondar compras para poupar sem esforço. É ideal para quem já utiliza este banco como a sua principal conta corrente, uma vez que todas as operações são geridas numa única plataforma.

A Goin é uma aplicação que combina poupança com investimento.

Aqui pode poupar automaticamente arredondando transações, definindo metas de poupança ou aplicando uma percentagem das suas receitas. Além disso, a Goin permite que o dinheiro poupado seja investido em ativos de baixo risco, como ETFs, para potencialmente aumentar os seus retornos.

O Qapital é uma aplicação que permite definir regras personalizadas para poupar.

Por exemplo, pode criar uma regra que poupa 1euro sempre que não compra café ou uma regra para transferir um valor fixo para a sua poupança todas as semanas.

Embora não seja especificamente uma aplicação de poupança automatizada, é muito útil para quem precisa de ter um maior controlo sobre as suas finanças antes de começar a poupar de forma eficaz.

Aplicação de gestão financeira bastante completa que oferece funcionalidades para poupança, gestão de orçamento e monitorização de despesas.

Com o Mint, pode definir metas de poupança e seguir o progresso ao longo do tempo, ajudando-o a atingir os seus objetivos financeiros.

Fáceis de usar e com processos automatizados, estas ferramentas permitem acumular pequenas quantias que, ao longo do tempo, podem fazer uma grande diferença.

Assim, se está à procura de uma forma prática de gerir as suas economias, explorar as opções de mealheiros digitais disponíveis no mercado pode ser o primeiro passo para alcançar os seus objetivos financeiros.