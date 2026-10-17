Mbps vs MB/s: afinal qual é a diferença entre as duas medidas?

A velocidade da Internet é normalmente apresentada em Mbps, enquanto os downloads são frequentemente medidos em MB/s. Embora as duas unidades estejam relacionadas, representam quantidades diferentes e é essencial conhecer a sua conversão para avaliar o desempenho de uma ligação.

O que significa Mbps e MB/s?

Mbps significa megabits por segundo e indica a quantidade de dados que uma ligação de rede consegue transmitir num segundo. Esta unidade é utilizada pelos fornecedores de Internet, pelas operadoras móveis e pelas ferramentas de teste de velocidade.

Por sua vez, MB/s corresponde a megabytes por segundo e é habitual em aplicações de transferência de ficheiros, browsers, sistemas operativos e serviços de armazenamento na nuvem.

A principal diferença está na unidade de medida. Um byte equivale a oito bits, pelo que um megabyte corresponde a oito megabits. Consequentemente, uma ligação de 100 Mbps não permite descarregar ficheiros a 100 MB/s.

Como converter Mbps em MB/s

Para calcular a velocidade de transferência aproximada em megabytes por segundo, basta dividir o valor em Mbps por oito. No sentido inverso, multiplique os MB/s por oito para obter o valor equivalente em Mbps. Alguns exemplos ajudam a perceber esta relação:

25 Mbps correspondem a 3,125 MB/s.

100 Mbps equivalem a 12,5 MB/s.

500 Mbps representam 62,5 MB/s.

1000 Mbps correspondem a 125 MB/s, ou seja, 1 Gbps de velocidade de ligação.

Estes valores representam limites teóricos, assumindo que a ligação consegue atingir a velocidade anunciada e que não existem perdas durante a transferência.

Porque é que os downloads são mais lentos do que o esperado?

Na utilização diária, a velocidade efetiva de transferência tende a ficar abaixo do máximo teórico. A qualidade do sinal Wi-Fi, a capacidade do servidor, a utilização simultânea da rede e os dados adicionais necessários para gerir a comunicação podem reduzir o desempenho.

Além disso, uma página de Internet pode demorar a apresentar o seu conteúdo mesmo quando a ligação é rápida. A quantidade de imagens, os recursos que bloqueiam a apresentação da página e os scripts de terceiros também influenciam o tempo de carregamento.

Por isso, avaliar o desempenho de uma ligação exige mais do que consultar o valor anunciado no tarifário.

Qual é a unidade mais importante?

A escolha depende do contexto. Para comparar tarifários de Internet ou avaliar a capacidade de uma ligação, utilize Mbps. Para perceber a rapidez com que um ficheiro é transferido para o computador, consulte os MB/s apresentados pela aplicação.

A regra essencial é simples: divida os Mbps por oito para estimar os MB/s e tenha em conta que os resultados reais podem ser inferiores devido às condições da rede.

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