MB WAY: Sem carteira? Use o Multibanco sem nenhum cartão

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Para começar a usar o MB WAY, pode aderir através da app, ou através do MULTIBANCO.

Este serviço tem ganho várias funcionalidades, e é mesmo possível usar o Multibanco sem nenhum cartão. Saiba como o pode fazer.

A app MB WAY tem ganho novas funcionalidades ao longo dos últimos anos. Com a pandemia, este serviço tornou-se mais popular e hoje em dia já são muitos o que o usam. Como sabemos, com o MB WAY é possível levantar dinheiro num terminal multibanco sem a necessidade de usar qualquer tipo de cartão.

Há duas formas de o fazer. O primeiro é gerando um código na app e indicar qual o valor que se pretende obter. A segunda forma é interagir com o Multibanco, sem nenhum cartão, passando a ter disponível todas as opções.

Como utilizar o MULTIBANCO via app

1) clicar na tecla verde do MULTIBANCO e escolher a opção “ Utilizar MULTIBANCO ”

” 2) abrir a app MB WAY, escolher o cartão que pretende usar e selecionar a opção “Utilizar MULTIBANCO”

3) ler o QR CODE, com a app MB WAY, que está no ecrã do MULTIBANCO, e colocar o PIN MB WAY na app

4) pode usar as operações MULTIBANCO que pretender

Esta é sem dúvida uma funcionalidade interessante que dispensa a utilização do cartão físico e que garante igualmente a segurança necessária. A autenticação é feita com o smartphone, mas a interação com o terminal é igual como se estivesse a usar um cartão físico. A sua utilização é muito simples e prática.

A aplicação MB WAY está disponível para os smartphones e tablets com sistema Android e iOS. Ao todo, são 28 os bancos aderentes: ABANCA, Activo Bank, ATLANTICO Europa, BBVA, Banco CTT, Best Bank, Bankinter, BIG, BPI, Crédito Agrícola de Mafra, Caixa Agrícola de Torres Vedras, Caixa de Crédito de Leiria, Caixa Agrícola Bombarral, Caixa Geral de Depósitos, Cofidis, CEMAH, Cetelem, Credibom, Crédito Agrícola, Deutsche Bank, Eurobic, Millennium BCP, Banco Montepio, Novo Banco, Novo Banco dos Açores, Santander, UNICRE e Wizink. Consulte a área “Bancos Aderentes”.