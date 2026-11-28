A Black Friday de 2026 levou o MB WAY aos 6,89 milhões de transações num só dia. No momento de maior atividade, o serviço chegou às 150 operações por segundo, superando o pico de 140 registado na edição de 2025. Os números foram divulgados pela SIBS na rede social X.

MB WAY chegou às 150 transações por segundo

O pico de atividade do MB WAY subiu cerca de 7% face à Black Friday anterior. Também a rede Multibanco teve um dia movimentado. A SIBS contabilizou 21,2 milhões de transações e registou o pico por volta das 13h, com 451 operações num segundo.

O balanço da SIBS para 2025 já mostrava o peso do MB WAY nas compras da Black Friday. Nesse dia, face ao resto do mês, os consumidores portugueses fizeram mais 65% de pagamentos com MB WAY em lojas físicas e mais 138% online.

Campanha do MB WAY UP! prolonga-se até 30 de novembro

A campanha oficial do MB WAY decorre de 24 a 30 de novembro. Para participar, é preciso ativar o desafio da Black Friday na secção MB WAY UP! e fazer duas compras em parceiros aderentes.

De acordo com o MB WAY, o desafio dá um acréscimo de 10% sobre o cashback de cada parceiro.

DECO denunciou falsos descontos à ASAE

A DECO denunciou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) várias campanhas de Black Friday por suspeitas de descontos enganosos. Entre os casos identificados estavam páginas de promoções com produtos ao preço habitual e anúncios que exibiam o preço recomendado pelo fabricante riscado, dando a impressão de que a loja tinha baixado o preço. A associação pediu à ASAE que fiscalizasse estas práticas.

Para perceber se uma promoção compensa, a DECO recomenda acompanhar o preço dos produtos nas semanas anteriores e comparar o valor final entre lojas.

Um preço riscado pode ser apenas o valor recomendado pelo fabricante, mesmo que a loja nunca o tenha praticado.