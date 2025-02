MB WAY: começa hoje mega julgamento de 29 burlões

As burlas com MB WAY são bastante frequentes. No entanto, as entidades policiais de Portugal têm conseguido parar os esquemas e deter os burlões. Hoje começa o mega julgamento de 29 burlões cujo valor ultrapassou os 166 mil euros.

MB WAY: Foram burladas pessoas de todo o país

Burlas usando o MBWAY não é propriamente um tema novo. O MB WAY é um dos serviços mais fantásticos e simples para pagamentos. No entanto, devido à sua simplicidade na operação, os burlões têm vindo a aproveitar-se. Hoje, no Tribunal Judicial de Leiria, começa o mega julgamento de 29 burlões pela alegada prática de dezenas de burlas através do MB WAY que lesaram pessoas de todo o país.

Segundo as informações, estão em causa crimes de burla, simples e qualificada, falsidade informática, burla informática, incluindo agravada e acesso ilegítimo, cometidos em autoria singular ou coautoria, de acordo com o despacho de acusação consultado pela agência Lusa. Os arguidos, 16 homens e 13 mulheres, com idades entre 23 e 71 anos, residem sobretudo no Alentejo, havendo relações familiares entre alguns. Dos suspeitos, 18 moram na mesma localidade e 26 estavam desempregados.

O modus operandi das burlas eram idênticos. Os arguidos manifestavam interesse num artigo e sugeriam o pagamento através do MB WAY. O cartão bancário do vendedor ficava associado ao telemóvel do burlão, que ganhava assim, através da aplicação, acesso ao cartão e conta bancária dos lesados.

O “comprador”, utilizando a opção “enviar dinheiro” da aplicação no seu telemóvel, ordenava transferências para outro número de telemóvel que tinha associado um cartão bancário de uma conta sua ou de outro arguido.

O despacho do MP tem 348 páginas, sendo que o inquérito é composto por 10 volumes e tem 66 inquéritos apensos. Do lado do MP há 74 testemunhas, onde se inclui um analista de fraude da SIBS, empresa que criou o MB WAY.