Mau tempo obriga à suspensão da Web Summit na quarta-feira

A organização da Web Summit confirmou que o evento não se realizará na quarta-feira, dia 11 de novembro, na sequência das orientações dadas pelo Governo devido às condições meteorológicas adversas.

A edição deste ano da Web Summit vai sofrer uma alteração no seu calendário, depois de a organização ter anunciado o cancelamento do segundo dia do evento, previsto para quarta-feira.

A decisão surge em resposta às orientações transmitidas pelo Governo português, tendo em conta o mau tempo que está a afetar o país. A confirmação foi feita pela própria organização ao final do dia de hoje, depois de vários pedidos de esclarecimento pela imprensa nacional.

Numa comunicação enviada à Lusa, a organização afirmou que irá respeitar as orientações do Governo e que, em conformidade, o segundo dia da Web Summit não se realizará.

Assim, ficam por acompanhar eventuais informações adicionais da organização sobre os restantes dias e o funcionamento da conferência.

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