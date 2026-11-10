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Mau tempo: Governo emite alerta e aconselha telemóveis e powerbanks carregados

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O mau tempo está a fazer sentir-se de forma mais intensa. E a previsão de agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas levou o Governo a emitir um alerta no qual aconselha a população a não sair de casa sem necessidade e a manter o telemóvel e powerbanks carregados.

Portugal está a ser atravessado pela depressão Charles que já não passa despercebida. Nesse sentido, o Governo emitiu um alerta com vários tópicos informativos e preventivos com vista à proteção e segurança da população.

De acordo com a publicação, espera-se que o estado do tempo piore nas próximas horas, podendo mesmo haver fortes rajadas de vento até 120 km/h.

As chuvas intensas podem levar ao aumento do risco de inundações, cheias, deslizamentos de terras, derrocadas, entre outros.

Telemóveis e Powerbanks carregados

Como medidas preventivas, o Governo aconselha a população a apenas sair de casa se for mesmo necessário.

No que respeita à tecnologia, o alerta sugere que as pessoas devem ter lanternas e uma fonte de luz alternativa e ainda manterem os telemóveis e powerbanks carregados.

Pode ver o alerta do Governo na íntegra aqui.

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Autor: Marisa Pinto
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Tags:
Depressão Charles mau tempo meteorologia

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