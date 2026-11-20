O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja para este sábado, 21 de novembro, devido à previsão de chuva persistente e, por vezes, forte.

Os distritos abrangidos são Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra e Guarda. O aviso laranja estará em vigor entre as 06h00 e as 18h00.

Antes desse período, alguns destes distritos estarão já sob aviso amarelo, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Além destes oito distritos, o IPMA emitiu avisos amarelos para Bragança, Santarém, Leiria e Castelo Branco, entre as 06h00 e as 18h00. Lisboa e Portalegre também estarão sob aviso amarelo, entre as 12h00 e as 18h00.

Chuva intensa, vento forte e possibilidade de trovoada

De acordo com as previsões do IPMA, sábado será marcado por céu muito nublado ou encoberto, com períodos de chuva persistente e por vezes forte nas regiões Norte e Centro. A precipitação deverá passar gradualmente a regime de aguaceiros durante a tarde.

Existe ainda possibilidade de ocorrência de trovoada, estando também previsto vento moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h.

Nos pontos mais altos da Serra da Estrela poderá ainda ocorrer queda de neve no final do dia.

O IPMA recomenda o acompanhamento das atualizações meteorológicas, sobretudo nas regiões abrangidas pelos avisos laranja, uma vez que as condições poderão dificultar as deslocações e as atividades ao ar livre.

O aviso laranja corresponde a uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, exigindo especial atenção e a adoção de medidas preventivas.