Máquinas Volta estão inativas 10% do tempo. Saiba porquê

O sistema Volta, criado para facilitar a devolução de embalagens de bebidas e incentivar a reciclagem em Portugal, está a enfrentar alguns problemas de funcionamento. A entidade responsável pelo sistema admite que as máquinas de recolha estão inativas cerca de 10% do tempo em que deveriam estar disponíveis.

A informação foi avançada pela SDR Portugal, entidade responsável pelo sistema de depósito e reembolso, ECO/Capital Verde, explicando que a monitorização diária aponta para uma disponibilidade próxima dos 90%.

Máquinas podem estar indisponíveis por várias razões

Segundo a SDR Portugal, existem diferentes situações que podem fazer com que uma máquina Volta deixe de funcionar.

Entre os problemas identificados estão situações em que:

a máquina não é ligada ao mesmo tempo que abre o estabelecimento;

o equipamento fica cheio e precisa de ser esvaziado;

é necessária manutenção;

existe necessidade de atualização de software;

são introduzidos objetos que o equipamento não está preparado para receber, obrigando a reparações.

O tempo necessário para resolver cada situação varia. A SDR garante, contudo, que na maioria dos casos a resolução é rápida.

A entidade responsável pelo sistema não disponibilizou dados concretos sobre o número total de interrupções registadas nem sobre o tempo médio necessário para resolver cada problema.

Volta diz que não existe um problema estrutural

Apesar das queixas de alguns utilizadores, a SDR Portugal considera que o sistema ainda está numa fase de consolidação e que as falhas registadas não constituem atualmente um problema estrutural.

A organização garante estar a trabalhar para reduzir os períodos de indisponibilidade, embora não tenha divulgado medidas concretas para atingir esse objetivo.

Também não são apontadas responsabilidades a nenhum fabricante específico das máquinas. Segundo a SDR, não existem informações que permitam associar as interrupções a um fornecedor em particular.

Mais de 3.000 máquinas já estão instaladas

O sistema Volta conta atualmente com mais de 3.000 pontos automáticos instalados em supermercados e hipermercados de todo o país.

Estas máquinas permitem devolver embalagens de bebidas de utilização única, de plástico e metal, com capacidade até três litros.

Desde o arranque do sistema, a 10 de abril de 2026, já foram recolhidas 400 milhões de embalagens, segundo os dados divulgados pela SDR Portugal.

Sistema também enfrenta críticas

Os problemas técnicos não são a única dificuldade enfrentada pelo sistema de depósito e reembolso.

A Volta tem sido alvo de críticas relacionadas com a utilização das máquinas e com os efeitos na limpeza urbana. Em alguns casos, consumidores retiram embalagens dos contentores de lixo para obter o respetivo reembolso, acabando por deixar outros resíduos espalhados no espaço público.

O tema levou mesmo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, a defender o cancelamento do sistema.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, já pediu à SDR Portugal que apresente soluções para este problema, tendo sido estabelecido o dia 16 de outubro como prazo para a apresentação de um plano.

Para já, a Volta continua a apostar na melhoria do funcionamento das máquinas, numa altura em que o sistema procura consolidar-se em todo o país.