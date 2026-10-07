Máquinas Volta estão inativas 10% do tempo. Saiba porquê
O sistema Volta, criado para facilitar a devolução de embalagens de bebidas e incentivar a reciclagem em Portugal, está a enfrentar alguns problemas de funcionamento. A entidade responsável pelo sistema admite que as máquinas de recolha estão inativas cerca de 10% do tempo em que deveriam estar disponíveis.
A informação foi avançada pela SDR Portugal, entidade responsável pelo sistema de depósito e reembolso, ECO/Capital Verde, explicando que a monitorização diária aponta para uma disponibilidade próxima dos 90%.
Máquinas podem estar indisponíveis por várias razões
Segundo a SDR Portugal, existem diferentes situações que podem fazer com que uma máquina Volta deixe de funcionar.
Entre os problemas identificados estão situações em que:
- a máquina não é ligada ao mesmo tempo que abre o estabelecimento;
- o equipamento fica cheio e precisa de ser esvaziado;
- é necessária manutenção;
- existe necessidade de atualização de software;
- são introduzidos objetos que o equipamento não está preparado para receber, obrigando a reparações.
O tempo necessário para resolver cada situação varia. A SDR garante, contudo, que na maioria dos casos a resolução é rápida.
A entidade responsável pelo sistema não disponibilizou dados concretos sobre o número total de interrupções registadas nem sobre o tempo médio necessário para resolver cada problema.
Volta diz que não existe um problema estrutural
Apesar das queixas de alguns utilizadores, a SDR Portugal considera que o sistema ainda está numa fase de consolidação e que as falhas registadas não constituem atualmente um problema estrutural.
A organização garante estar a trabalhar para reduzir os períodos de indisponibilidade, embora não tenha divulgado medidas concretas para atingir esse objetivo.
Também não são apontadas responsabilidades a nenhum fabricante específico das máquinas. Segundo a SDR, não existem informações que permitam associar as interrupções a um fornecedor em particular.
Mais de 3.000 máquinas já estão instaladas
O sistema Volta conta atualmente com mais de 3.000 pontos automáticos instalados em supermercados e hipermercados de todo o país.
Estas máquinas permitem devolver embalagens de bebidas de utilização única, de plástico e metal, com capacidade até três litros.
Desde o arranque do sistema, a 10 de abril de 2026, já foram recolhidas 400 milhões de embalagens, segundo os dados divulgados pela SDR Portugal.
Sistema também enfrenta críticas
Os problemas técnicos não são a única dificuldade enfrentada pelo sistema de depósito e reembolso.
A Volta tem sido alvo de críticas relacionadas com a utilização das máquinas e com os efeitos na limpeza urbana. Em alguns casos, consumidores retiram embalagens dos contentores de lixo para obter o respetivo reembolso, acabando por deixar outros resíduos espalhados no espaço público.
O tema levou mesmo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, a defender o cancelamento do sistema.
A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, já pediu à SDR Portugal que apresente soluções para este problema, tendo sido estabelecido o dia 16 de outubro como prazo para a apresentação de um plano.
Para já, a Volta continua a apostar na melhoria do funcionamento das máquinas, numa altura em que o sistema procura consolidar-se em todo o país.
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