PplWare Mobile

MapQuest disse não a Trump e está a esmagar o Google Maps na App Store

· Internet 9 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Ivo says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:00

    Qualquer dia, “ele” vai mandar alterar os nomes dos dois oceanos: o Oceano Pacífico para Oceano da América Leste e o Oceano Atlântico para Oceano da América Oeste.

    Responder
  2. eu says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:09

    Não entendo, trump esta a ser inclusivo. Lago America representa a America nao os EUA, caso contrário seria Lago doa Estados Unidos…

    Responder
  3. Jose says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:09

    Vou instalar até o bom-senso e a normalidade regressarem aos EUA. Prezo o respeito pela verdade.

    Responder
  4. Jose says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:13

    Por cá é um explorador geográfica com desafios. Instalei para ajudar a aplicação e chatear o alaranjado com alucinações cíclicas.

    Responder
  5. Jose says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:16

    Sim, tem razão, mas a tradição é algo que vale muito no coração dos povos. Pelo menos naqueles que amam a sua terra.

    Responder
  6. Max says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:25

    Convém perceber uma coisa – Trump não ordenou às empresas que têm mapas online, ou a qualquer outro país, para alterar o nome do Lago Ontário para Lago América (tal como tinha feito em 2025 com a alteração de Golfo do México para Golfo da América). Ordenou às entidades oficiais dos EUA que adotassem essa designação. Uma delas foi o GNIS, responsável pela toponímica geográfica nos EUA.
    A Google já explicou:
    “O Sistema de Informação de Nomes Geográficos (GNIS) dos EUA mudou formalmente o nome de “Lago Ontário” para “Lago América” nos Estados Unidos. Como atualizamos o Google Maps para refletir as mudanças de nome em fontes oficiais do governo, que é o GNIS para os EUA, as pessoas que usam o Maps nos EUA verão “Lago América”, aqueles no Canadá continuarão a ver “Lago Ontário” e aqueles fora dos EUA e Canadá verão os dois nomes. Essas atualizações seguem nossa política de longa data para corpos d’água com nomes que variam de país para país”.
    Por curiosidade fui ver com faz com o Tejo. Não é a mesma situação, não é um corpo de água entre os dois países, chama-lhe “Tajo”, no troço em Espanha, e “Tejo em Portugal”, conforme a toponímica geográfica de cada país. Mas por exemplo, chama “Golfo Pérsico (Golfo Árabe)” a essa massa de água porque os países limítrofes não têm uma designação oficial comum.
    https ://blog.google/products-and-platforms/products/maps/gnis-lake-ontario-lake-america-name-change/

    Responder
  7. PLM says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:32

    Um presidente dar-se ao trabalho de andar a telefonar a empresas para mudar o nome, ou andar a fazer memes nas redes sociais mostra bem o nível de mentalidade do sr. Pior ainda – mostra bem a qualidade dos seus seguidores.

    Responder
  8. Gringo Bandido says:
    1 de Setembro de 2026 às 13:37

    Muito bem, os fascistas não manda em nada, nós é que metemos os fascistas em ordem e no sitio deles, na insignificância.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

O Estado deve criar uma conta de poupança para a reforma para todas as crianças?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube