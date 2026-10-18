Mapa mostra o desemprego na Europa: Portugal está melhor do que Espanha e França

O panorama do desemprego europeu continua a apresentar diferenças significativas entre países. Segundo uma análise, a Finlândia passou a registar a taxa de desemprego mais elevada entre os 32 países analisados.

A comparação utiliza dados de agosto de 2026, embora os valores do Reino Unido e da Suíça correspondam a junho, por serem os mais recentes disponíveis à data da análise. O Visual Capitalist considerou informação do Eurostat, do organismo de estatística britânico (ONS) e do serviço de estatística russo (Rosstat)

Finlândia ultrapassa Espanha e lidera desemprego na Europa

Com uma taxa de desemprego de 10,3%, a Finlândia surge à frente de Espanha, que regista 10,0% e ocupava a primeira posição um ano antes. Apesar dos sinais de recuperação da economia finlandesa, nomeadamente ao nível das exportações e do investimento, a melhoria da atividade económica ainda não se traduziu numa recuperação significativa da contratação.

Em sentido contrário, a Grécia conseguiu reduzir a sua taxa de desemprego de 8,8% para 7,4% no espaço de um ano, enquanto França registou uma subida de 7,8% para 8,2%.

A Alemanha e os Países Baixos apresentam ambos uma taxa de 4,0%, abaixo da média da União Europeia (UE), que se situava nos 6,1% em agosto de 2026. Por sua vez, a Chéquia destaca-se por apresentar a taxa de desemprego mais baixa da UE, com 3,2%.

Portugal regista desemprego abaixo da média europeia

Segundo os dados, Portugal apresenta uma taxa de desemprego de 5,7%, ocupando a 16.ª posição da classificação, partilhada com a Eslováquia. O valor coloca o país abaixo da média da UE e de economias como Espanha, França e Itália, mas acima da Irlanda (5,0%), da Alemanha (4,0%) e dos Países Baixos (4,0%).

Embora o indicador permita comparar a proporção de pessoas desempregadas na população ativa, não reflete, por si só, outros aspetos relevantes dos mercados de trabalho, como os níveis salariais, a produtividade ou a qualidade do emprego.

Indústria automóvel alemã perde mais de 42 mil empregos

Apesar da taxa de desemprego relativamente baixa, a Alemanha enfrenta dificuldades na indústria automóvel, um dos setores mais importantes da sua economia.

Nos 12 meses terminados em junho de 2026, o setor perdeu 42.300 postos de trabalho, com o emprego a atingir o nível mais baixo desde 2005. A concorrência das fabricantes chinesas e as tarifas comerciais norte-americanas estão entre os fatores que pressionam a atividade das empresas alemãs.

O impacto também se faz sentir nos fornecedores de componentes e acessórios, cujo emprego recuou 7,6% em termos homólogos, uma queda superior aos 6,1% registados entre os fabricantes de veículos e motores.

A Volkswagen, maior fabricante automóvel da Europa, enfrenta um processo de reestruturação na Alemanha, marcado pela crescente concorrência das fabricantes chinesas, pela necessidade de reduzir custos e pelos planos de eliminação de milhares de postos de trabalho até 2030.

Turismo continua a apoiar recuperação do emprego em Espanha

Entretanto, Espanha mantém uma das taxas de desemprego mais elevadas entre os países analisados, mas a evolução das últimas décadas mostra uma recuperação importante. Em 2013, mais de um quarto da população ativa espanhola encontrava-se desempregada, uma proporção bastante superior aos 10,0% registados em agosto de 2026.

O turismo tem contribuído para esta melhoria, empregando 3,18 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2026, mais 5,4% do que no período homólogo. O crescimento do alojamento, da restauração e dos transportes de passageiros ajudou a criar oportunidades de emprego.

Ainda assim, persistem diferenças regionais significativas, com as regiões do norte e do centro a beneficiarem de economias mais diversificadas, enquanto várias zonas do sul continuam mais dependentes das atividades turísticas e sazonais.

Taxas de desemprego baixas não refletem economias mais fortes

Na parte inferior da classificação encontra-se a Rússia, com uma taxa de desemprego de 2,2%, num contexto marcado pela entrada de gerações menos numerosas no mercado de trabalho, pela emigração associada à guerra e pela transferência de recursos para a produção militar, fatores que contribuem para a escassez de trabalhadores.

Os dados mostram que os mercados de trabalho europeus continuam a evoluir a ritmos diferentes, com países que conseguem reduzir o desemprego e outros onde a recuperação económica ainda não se traduz numa criação significativa de postos de trabalho.

A comparação demonstra que uma taxa de desemprego reduzida não é, isoladamente, suficiente para avaliar a situação económica de um país, sendo necessário considerar outros indicadores, como a participação no mercado de trabalho, os salários e a produtividade.

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