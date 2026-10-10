Mais um desastre: satélite soviético com 45 anos desintegrou-se no espaço

O lixo espacial é um problema cada vez mais preocupante. Com milhares de satélites a orbitar a Terra, muitos deles já inativos, o risco de colisões continua a aumentar. Desta vez, foi um antigo satélite soviético, lançado há 45 anos, que se fragmentou a mais de 850 quilómetros de altitude, espalhando dezenas de detritos pelo espaço.

Satélite soviético Meteor 2-7 fragmentou-se em órbita

No passado dia 5 de outubro de 2026, a empresa norte-americana LeoLabs, especializada na monitorização de objetos em órbita, detetou um novo incidente envolvendo o satélite meteorológico soviético Meteor 2-7.

Lançado em maio de 1981, este equipamento tinha como missão observar as condições meteorológicas da Terra, nomeadamente a cobertura de nuvens e outros fenómenos atmosféricos.

Embora estivesse desativado há várias décadas, continuava a orbitar o planeta a aproximadamente 855 quilómetros de altitude.

Através de uma estação de radar localizada na Austrália Ocidental, a LeoLabs identificou dezenas de novos objetos nas proximidades do satélite, confirmando que este tinha sofrido um episódio de fragmentação.

Segundo os especialistas, o incidente terá ocorrido por volta das 09h45 UTC, embora a causa permaneça desconhecida.

O que provocou a destruição do satélite?

Existem duas explicações possíveis para o sucedido. A primeira aponta para uma explosão interna, eventualmente provocada por componentes ou materiais que permaneceram no equipamento após o fim da sua missão.

A segunda hipótese envolve uma colisão com outro objeto espacial, possivelmente um fragmento demasiado pequeno para ser acompanhado pelos sistemas de vigilância.

Curiosamente, esta não foi a primeira vez que o Meteor 2-7 sofreu um episódio de fragmentação. Em março de 2004, o mesmo satélite já tinha libertado detritos em órbita.

O novo incidente vem demonstrar que equipamentos abandonados no espaço podem continuar a representar um perigo durante décadas, mesmo depois de terminada a sua vida útil.

Detritos espaciais poderão permanecer em órbita durante séculos

O principal problema não está apenas na fragmentação do satélite, mas também na altitude a que ocorreu.

A aproximadamente 855 quilómetros da superfície terrestre, a atmosfera é extremamente rarefeita. Isto significa que o atrito atmosférico é insuficiente para provocar uma rápida queda dos fragmentos.

Consequentemente, alguns destes detritos poderão permanecer em órbita durante décadas ou mesmo séculos, dependendo das suas características e trajetórias.

Além disso, os objetos que circulam nesta região podem atingir velocidades próximas dos 28 mil quilómetros por hora.

A estas velocidades, mesmo um pequeno fragmento metálico pode danificar seriamente um satélite operacional.

A Síndrome de Kessler descreve um cenário em que as colisões entre satélites e detritos espaciais desencadeiam uma reação em cadeia. Cada impacto gera novos fragmentos, aumentando o risco de outras colisões e podendo tornar determinadas regiões da órbita terrestre perigosas ou mesmo inutilizáveis durante décadas.

O lixo espacial está a tornar-se um problema difícil de controlar

O caso do Meteor 2-7 não é isolado. Nos últimos meses, foram registados outros episódios de fragmentação envolvendo satélites e componentes de foguetões.

Entre os incidentes identificados encontram-se um satélite Starlink da SpaceX, um estágio de um foguetão chinês Long March e o antigo satélite militar norte-americano USA 32.

Esta sucessão de acontecimentos está a aumentar as preocupações relativamente à chamada Síndrome de Kessler.

Proposta em 1978 pelo cientista da NASA Donald Kessler, esta teoria descreve um cenário em que as colisões entre objetos espaciais produzem novos fragmentos, que acabam por provocar outras colisões, desencadeando uma reação em cadeia.

No limite, determinadas regiões em redor da Terra poderiam tornar-se demasiado perigosas para a operação de satélites.

Os números ajudam a compreender a dimensão do problema. Atualmente, existem mais de 44 mil objetos espaciais catalogados, embora se estime que o número real de fragmentos seja muito superior.

Para os especialistas, o episódio do Meteor 2-7 constitui mais um alerta: não basta controlar os novos satélites lançados para o espaço. É também necessário encontrar soluções para os milhares de equipamentos abandonados que continuam a orbitar a Terra.