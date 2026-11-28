Com a condução autónoma a chegar a várias estradas pelo mundo fora, quisemos saber se os nossos leitores fariam uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante. Eis os resultados!

Fechada a questão, é hora de conhecer os resultados.

Depois de recolhidas as 3494 respostas, ficámos a saber que mais de 60% dos nossos leitores não se aventurariam numa viagem sem qualquer condutor humano ao volante.

Contrariamente aos 2128 que responderam que não, 1366 (ou 39%) respondeu que faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

Participe na nova questão:

Dark ou light mode: em que modo lê o Pplware? Dark mode

Light mode Ver Resultados

Loading …

Nesta rubrica, colocamos questões sobre temas atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores, tanto no mundo da tecnologia como da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.