Luz falta este domingo em sete concelhos! Veja se a sua zona está na lista

A E-REDES vai realizar trabalhos de manutenção na rede elétrica este domingo, 1 de novembro, que vão obrigar a interromper temporariamente o fornecimento de eletricidade em várias localidades de Portugal. No total, estão abrangidos sete concelhos, com alguns consumidores a poderem ficar sem luz durante seis horas.

As intervenções estão programadas para decorrer durante a manhã e fazem parte dos trabalhos de manutenção e melhoria da rede de distribuição elétrica.

Os concelhos abrangidos são Cascais, Coimbra, Grândola, Montemor-o-Novo, Peniche, Setúbal e Torres Vedras. Os horários variam consoante a localização, estando previstos cortes entre as 05h00 e as 13h00.

Cortes de eletricidade começam às 05h00 em Cascais e Setúbal

As primeiras interrupções estão previstas para as 05h00, afetando zonas dos concelhos de Cascais e Setúbal.

Em Cascais, os trabalhos vão decorrer na União das Freguesias de Cascais e Estoril, entre as 05h00 e as 11h00.

Os códigos postais abrangidos são:

2750-211, 2750-215, 2750-217, 2750-218, 2750-221, 2750-235;

2750-236, 2750-237, 2750-239, 2750-243, 2750-244, 2750-246;

2750-248, 2750-249, 2750-250, 2750-253, 2750-269 e 2750-757.

No concelho de Setúbal, a intervenção vai afetar a União das Freguesias de Azeitão, São Lourenço e São Simão, também entre as 05h00 e as 11h00.

Os códigos postais identificados são 2925-114, 2925-150, 2925-237, 2925-348, 2925-349, 2925-353, 2925-559, 2925-567 e 2925-568.

Torres Vedras também terá cortes durante seis horas

Em Torres Vedras, os trabalhos estão previstos para decorrer entre as 07h00 e as 13h00.

Na freguesia de São Pedro da Cadeira, os códigos postais abrangidos são:

2560-182, 2560-183, 2560-185, 2560-192, 2560-194, 2560-195, 2560-199, 2560-203, 2560-212, 2560-217, 2560-224, 2560-228, 2560-716, 2560-717, 2560-719, 2565-001 e 2565-008.

Estão ainda identificadas outras zonas do concelho:

Freguesia da Silveira: 2560-192;

União das Freguesias de Miragaia e Marteleira: 2565-058;

Código postal 2560-179.

Peniche, Grândola e Montemor-o-Novo com interrupções

Em Peniche, os trabalhos estão agendados para a freguesia de Peniche, entre as 07h00 e as 11h00.

Os códigos postais abrangidos são:

2520-201, 2520-232, 2520-242, 2520-244, 2520-251, 2520-271, 2520-272, 2520-283, 2520-287, 2520-288, 2520-297, 2520-334, 2520-339, 2520-342, 2520-344, 2520-350, 2520-351, 2520-358, 2520-371, 2520-380, 2520-381, 2520-390, 2520-391, 2520-411, 2520-412, 2520-425, 2520-427, 2520-440, 2520-443, 2520-444, 2520-448, 2520-472, 2520-477, 2520-491, 2520-495, 2520-509, 2520-510, 2520-511, 2520-513, 2520-514, 2520-515 e 2520-616.

No concelho de Grândola, a intervenção vai abranger a União das Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra, também entre as 07h00 e as 11h00.

Os códigos postais identificados são 7570-113, 7570-115, 7570-118, 7570-120, 7570-146, 7570-171, 7570-192, 7570-214, 7570-237, 7570-261 e 7570-315.

Já em Montemor-o-Novo, os trabalhos vão decorrer na freguesia de Nossa Senhora da Vila, no mesmo período.

Estão abrangidos os códigos postais 7050-011, 7050-078, 7050-099, 7050-175 e 7050-297.

Coimbra também está na lista

O último dos sete concelhos abrangidos é Coimbra.

Neste caso, a interrupção está prevista para decorrer entre as 08h00 e as 12h00, na União das Freguesias de Coimbra, Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu.

O código postal identificado é o 3000-176.

Pode consultar mais informações sobre as interrupções programadas através do site oficial da E-REDES.