Lojas que recusem pagamentos em dinheiro físico podem vir a ser multadas

A União Europeia está a preparar novas regras para reforçar a utilização de dinheiro físico nos pagamentos. Com a futura legislação, os estabelecimentos comerciais que recusem aceitar notas e moedas de euro sem uma justificação válida poderão ficar sujeitos a sanções, incluindo multas.

A iniciativa pretende proteger o direito dos consumidores a pagar em numerário, numa altura em que cada vez mais lojas, restaurantes e outros estabelecimentos privilegiam os pagamentos eletrónicos.

União Europeia quer obrigar lojas a aceitar dinheiro

A proposta de regulamento europeu sobre o curso legal das notas e moedas de euro começou a ser preparada pela Comissão Europeia em junho de 2023. O objetivo passa por clarificar e reforçar as regras relativas à aceitação de dinheiro físico nos países que utilizam a moeda única.

De acordo com a proposta, os comerciantes deverão, por regra, aceitar pagamentos em numerário. A existência de avisos como «Não aceitamos dinheiro» poderá deixar de ser permitida, impedindo que os estabelecimentos excluam unilateralmente este meio de pagamento.

A legislação pretende também garantir que os cidadãos continuam a ter acesso ao dinheiro físico, independentemente da crescente digitalização dos pagamentos.

E em Portugal? Atualmente não existem multas específicas

Em Portugal, as notas e moedas de euro já têm curso legal e devem, por regra, ser aceites como meio de pagamento.

No entanto, existe uma diferença importante entre a obrigação de aceitar numerário e a aplicação de sanções a quem não cumpre essa regra.

Segundo o Banco de Portugal, a legislação nacional atualmente em vigor não prevê sanções específicas para os estabelecimentos comerciais que recusem pagamentos com notas e moedas de euro.

O banco central reconhece igualmente que não dispõe de poderes para obrigar todos os estabelecimentos a aceitar dinheiro físico ou aplicar coimas nestas situações.

É precisamente esta lacuna que a futura legislação europeia pretende resolver, obrigando os Estados-Membros a estabelecer mecanismos de fiscalização e penalização.

Quando entram em vigor as novas regras?

Apesar de a proposta europeia já estar em desenvolvimento há vários anos, o processo legislativo ainda não está concluído.

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia terão de chegar a um entendimento sobre o texto final antes da aprovação definitiva.

Depois de aprovado o regulamento, caberá a cada Estado-Membro estabelecer as respetivas regras de aplicação e o regime de sanções, que deverá ser efetivo, proporcional e dissuasor.

Para já, não existe uma data definitiva para a entrada em vigor das novas regras nem estão definidos os valores das eventuais multas em Portugal.

A iniciativa pretende, acima de tudo, garantir que o dinheiro físico continua a ser uma alternativa efetiva aos cartões bancários e aos pagamentos digitais, protegendo a liberdade de escolha dos consumidores e a inclusão financeira.