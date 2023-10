LinkedIn despediu mais 668 dos seus funcionários pela segunda vez este ano

Entre as notícias diárias das empresas tecnológicas estão infelizmente vários despedimentos em massa levados a cabo por alguns dos maiores nomes do setor. E as últimas informações dão conta de que o LinkedIn voltou a despedir este ano e agora vai mandar para a rua mais 668 dos seus trabalhadores.

LinkedIn despede mais 668 funcionários

O LinkedIn, que pertence à Microsoft, é considerado como uma rede social profissional onde os utilizadores podem exibir as suas competências académicas, contactar com outros membros com interesses de negócio em comum, procurar emprego, fazer ofertas de trabalho, entre outras atividades ligadas ao setor laboral.

Desta forma, não deixa de ser curioso que uma plataforma deste género seja, no fundo, uma empresa semelhante a tantas outras, com os seus problemas, desafios e tomadas de decisão mais difíceis, como acontece nos casos de ter que cortar pessoal. E foi exatamente isso que o LinkedIn fez novamente, tendo anunciado nesta segunda-feira (16) que iria avançar com o segundo corte de pessoas neste ano e demitir desta vez 668 funcionários. Segundo os dados, os trabalhadores afetados pertencem às equipas de engenharia, talentos e finanças.

Estes cortes afetam mais de 3% dos 20.000 funcionários da rede social e juntam-se assim às dezenas de milhares de despedimentos que este setor já sofreu ao longo do ano. Por detrás desta decisão estará então a desaceleração do crescimento da receita da empresa.

Já no mês de maio, o LinkedIn decidiu cortar 716 empregos na área das equipas de vendas, operações e suporte para agilizar as operações.

Sabe-se que a maior receita da rede social vem da venda de anúncios e das assinaturas dos profissionais de recrutamento e vendas que usam a plataforma para encontrar os candidatos mais adequados para as suas ofertas de trabalho. Os dados mostram que no quatro trimestre do ano fiscal de 2023, a receita do Linkedin aumentou 5% numa comparação ano a ano e 10% em relação ao trimestre anterior.