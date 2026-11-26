Antes de atender a primeira chamada, os responsáveis pelas marcações de consultas do Mayo Clinic têm de ligar o computador e iniciar sessão nas aplicações necessárias ao trabalho, tempo que não era remunerado. Agora, a instituição norte-americana vai pagar 906.088,88 dólares em salários retroativos.

De acordo com o documento judicial do acordo, citado pela imprensa norte-americana, a procuradoria-geral do Minnesota alega que os Patient Appointment Services Specialists e os respetivos especialistas principais não eram pagos pelo tempo gasto a ligar o computador e a entrar nas aplicações, no início do turno e no regresso das pausas para refeição, e que o Mayo arredondava o tempo registado para o intervalo de 15 minutos mais próximo.

Segundo a CBS, os trabalhadores disseram ainda ao gabinete do procurador-geral, Keith Ellison, que tinham de concluir chamadas depois de o turno terminar. A investigação partiu de informações recebidas em 2025 e, em dezembro desse ano, a procuradoria pediu documentos ao Mayo.

O Mayo Clinic nega ter deixado de pagar salários devidos e explicou, em comunicado, que o acordo resolve preocupações relacionadas com determinadas práticas de registo de horas, tendo preferido um desfecho em que o dinheiro vai para os funcionários e não para custos de defesa. A lei do Minnesota estabelece que um acordo deste tipo não constitui admissão de violação.

A instituição já tinha eliminado o arredondamento e passado a pagar o tempo de preparação a 20 de maio de 2026, alterações que o acordo obriga a manter.

Valores e condições

O pagamento corresponde a 5,41 minutos por turno, ao valor hora de cada trabalhador, por todos os turnos realizados no Minnesota entre 1 de julho de 2024 e 19 de maio de 2026: 4,41 minutos referem-se ao arredondamento e há um minuto adicional. Dividindo o total pelos 1021 trabalhadores, obtém-se cerca de 887 dólares por pessoa, antes de impostos. Os pagamentos chegam a funcionários atuais e antigos, sendo estes últimos pagos por correio para a última morada conhecida.

Segundo a CBS, o Mayo passa também a conceder cinco minutos pagos no início de cada dia para o arranque dos computadores, medida que não consta do texto do acordo, que obriga apenas a manter o fim do arredondamento e o pagamento do tempo de preparação. Se o tribunal concluir, a pedido do procurador-geral, que alguma das condições foi violada, o Mayo poderá ter de pagar uma multa de 100 mil dólares.

Bank of America teve caso semelhante

O procurador-geral afirmou que o Mayo colaborou na investigação e alterou as suas políticas por iniciativa própria, e avisou os restantes empregadores de que quem está no local de trabalho ou a desempenhar funções de trabalho está a trabalhar e deve ser pago. Convidou ainda quem se considere mal pago a contactar o seu gabinete.

No ano passado, uma situação semelhante envolveu o Bank of America, que foi processado por uma antiga analista devido a tempo de login não pago. Segundo a queixa, funcionários remotos perdiam até 30 minutos por dia à espera do Windows, de tokens de VPN e de autenticações. De acordo com o Law360, o banco aceitou pagar cerca de 21.500 dólares, incluindo honorários, e o acordo foi aprovado por um juiz, em abril.

Leia também: