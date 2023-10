Lembra-se da Leapmotor? A Stellantis está a fechar um acordo com a chinesa

A Leapmotor é uma jovem promessa da indústria dos carros elétricos. Atenta, a Stellantis estará a fechar um acordo estratégico com a chinesa.

As fabricantes ocidentais têm estado muito empenhadas em combater os carros chineses, especificamente os elétricos, considerando que são verdadeiramente poderosos, em matéria de preços.

Os relatórios vão chegando e a tendência tem sido visível: os elétricos chineses estão a ganhar terreno e a conquistar os consumidores - ainda que uma larga fatia continue a mostrar-se reticente relativamente à aquisição de um automóvel oriundo do país asiático.

Segundo a Bloomberg, a Stellantis estará a fechar um acordo estratégico com a Leapmotor, uma startup chinesa que se dedica à produção de carros 100% elétricos, com foco na autonomia.

Se, por um lado, a Stellantis precisa da inovação tecnológica da chinesa Leapmotor, por outro, a jovem empresa agradece o investimento que pode vir a ser feito na sua estrutura, considerando que é recente e que esses apoios são importantes para a sua rentabilização e estabilidade.

Em julho, a Leapmotor lançou a nova plataforma elétrica, LPEE 3.0. Uma base compatível com Battery Eletric Vehicle (BEV) e Extended-range electric vehicle (EREV), criada com o intuito de atrair investidores externos.

Além disso, os números da fabricante chinesa podem ser promissores: em setembro atingiu um recorde pessoal com 15.800 unidades vendidas, mais 43% que no ano passado, com um total de 88.827 unidades, até agora, em 2023.