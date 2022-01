Legislativas 2022: Tudo o que precisa de saber para votar em segurança

Amanhã é dia de eleições em Portugal! Face à pandemia, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) assegurou hoje que o voto nas eleições legislativas antecipadas deste domingo “é seguro” e defendeu que todos os eleitores “devem votar, independentemente de estarem em isolamento”.

Não se esqueça de levar máscara, desinfetar as mãos e levar a sua própria caneta.

De acordo com Vera Penedo, substituta do presidente da CNE, “Apesar de estas eleições ainda se realizarem no contexto da pandemia de COVID-19, estão reunidas todas as condições para que o voto seja exercido em absoluta segurança”.

Vera Penedo, sublinha que “os locais de votação foram preparados de modo a não existirem condições favoráveis ao contágio”.

É ainda revelado que "foram fornecidos aos membros de mesa e demais pessoas envolvidas no processo os equipamentos de proteção individual” e apelou aos cidadãos para respeitarem as recomendações das autoridades de saúde, notando ainda que "estarão disponíveis máscaras para as pessoas que as solicitem" nas assembleias e secções de voto.

Quando for votar não se esqueça de...

Utilizar máscara cirúrgica ou máscara FFP2 de forma adequada, durante todo o processo eleitoral;

Manter o afastamento recomendado, enquanto aguardam a vez para votar;

Desinfetar as mãos antes de votar;

Utilizar de preferência uma caneta ou esferográfica própria para votar;

Desinfetar as mãos depois de votar e antes de sair do local de votação;

Seguir os circuitos definidos e identificados nos edifícios.

Como saber onde votar para as legislativas?

A informação sobre o seu número de eleitor pode ser obtida através da Internet no Portal do Eleitor ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).

Além do número de eleitor, o portal indica também qual o Local de Voto (incluindo a Morada e Secção de Voto).

Depois de introduzir os dados, basta carregar em pesquisar para obter a informação sobre o posto de recenseamento e a freguesia/distrito consular.

Além do Portal do Eleitor, pode também enviar uma SMS para o n.º 3838 com RE (ESPAÇO) Número de Identificação civil (ESPAÇO) Data de Nascimento, no formato AAAAMMDD Ex. RE 987897987 20021225.

Mesas de voto abertas entre as 8 horas e as 20 horas

As mesas de votos estão disponíveis das 8 horas e até às 20 horas. Depois desta hora, só podem votar os eleitores que se encontrem na assembleia de voto. Não se esqueça também de levar um documento de identificação civil ou qualquer outro documento oficial que contenha a sua fotografia atualizada (Passaporte ou Carta de Condução, etc.).

Quem está em confinamento obrigatório também poderá deslocar-se às urnas para o exercício do direito de voto de forma presencial no dia 30 de janeiro de 2022. “São abrangidas as pessoas em confinamento obrigatório, quer estejam positivas para SARS-CoV-2, sintomáticas ou assintomáticas, quer estejam em isolamento profilático por serem contactos de alto risco”, esclarece o parecer.

No parecer técnico, a DGS sublinha que as pessoas em confinamento obrigatório deverão deslocar-se às urnas preferencialmente entre as 18:00h e as 19:00h. Mas é apenas uma sugestão.

Leia também...