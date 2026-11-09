K72: app gratuita ajuda a preparar a mala de emergência para 72 horas

Preparar uma mala de emergência é uma recomendação frequentemente feita pelas autoridades de Proteção Civil, mas nem sempre é fácil perceber o que devemos incluir, como organizar os materiais ou garantir que estão prontos a utilizar. Para ajudar nesta tarefa, foi desenvolvida a K72 SMPC Montijo.

A K72 SMPC Montijo é uma aplicação que transforma as recomendações de autoproteção em ferramentas práticas, permitindo preparar as famílias para as primeiras 72 horas de uma emergência.

K72: tudo o que é necessário para preparar uma emergência

O nome K72 está relacionado com as primeiras 72 horas após uma situação de catástrofe, período para o qual é recomendável que as famílias tenham recursos essenciais preparados.

A aplicação disponibiliza várias funcionalidades que permitem organizar a preparação para diferentes cenários, desde a permanência em casa até à necessidade de evacuação.

Uma das principais funcionalidades é a mala de emergência, que disponibiliza uma lista de materiais essenciais para preparar uma mochila de sobrevivência. Os utilizadores podem assinalar os artigos que já possuem e acompanhar o progresso da preparação.

A ferramenta ajuda ainda a evitar mochilas demasiado pesadas ou com materiais desnecessários, facilitando a organização dos equipamentos e bens essenciais.

Mochila de emergência, reservas domésticas e automóvel

A K72 permite preparar diferentes kits de emergência, adaptados às necessidades de cada situação:

Mochila de emergência: materiais necessários para uma eventual evacuação.

materiais necessários para uma eventual evacuação. Reserva doméstica: bens essenciais para permanecer em casa durante uma emergência.

bens essenciais para permanecer em casa durante uma emergência. Kit de emergência para o automóvel: recursos para situações em que os ocupantes ficam retidos na estrada.

recursos para situações em que os ocupantes ficam retidos na estrada. Preparação para animais de companhia: equipamentos e materiais necessários para proteger os animais.

A aplicação permite também gerir os stocks de alimentos, água, medicamentos e outros produtos, registando os respetivos prazos de validade.

Desta forma, os utilizadores podem receber alertas antes de determinados produtos expirarem, garantindo que os materiais armazenados continuam em condições de utilização.

Avisos meteorológicos e guias de autoproteção

A K72 disponibiliza também avisos meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), filtrados para o distrito selecionado.

Além disso, reúne guias de autoproteção com recomendações sobre como agir perante diferentes situações, incluindo:

Sismos;

Incêndios urbanos e rurais;

Cheias e inundações;

Ondas de calor e de frio;

Apagões e falhas de serviços essenciais;

Outras situações de emergência.

A aplicação inclui ainda um simulador de evacuação com cronómetro, permitindo às famílias testar a sua preparação, e um quiz de autoproteção para avaliar conhecimentos sobre segurança e resposta a emergências.

Funciona sem Internet e é gratuita

Uma das características interessantes da K72 é a possibilidade de utilizar grande parte das funcionalidades sem ligação à Internet.

Os planos familiares, listas de materiais e guias de autoproteção podem ser consultados offline, algo especialmente relevante em situações de emergência, quando as redes de comunicação podem estar indisponíveis.

Segundo a informação disponibilizada pelo programador, os dados introduzidos pelos utilizadores ficam armazenados no próprio dispositivo, sem necessidade de criar uma conta.

A aplicação está disponível em português, inglês e espanhol para iOS e Android.