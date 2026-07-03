O Governo português apresentou uma nova edição dos Cheques Psicólogo e Nutricionista, alargando o acesso a estes apoios a um maior número de jovens e aumentando o valor atribuído a cada cheque. A medida integra-se agora no Programa Cuida-te, com o objetivo de tornar o processo mais simples e digital.

O que muda nesta nova edição?

Até agora, este apoio estava mais direcionado para estudantes do ensino superior. Com a atualização anunciada, os Cheques Psicólogo e Nutricionista passam a abranger todos os jovens entre os 12 e os 35 anos, independentemente de estarem ou não a frequentar o ensino superior.

Segundo o Governo, esta alteração permite garantir o acesso a cuidados especializados em diferentes fases do percurso de vida dos jovens portugueses.

Outra mudança relevante está no valor de cada cheque, que sobe de 35 para 40 euros. Além disso, deixa de existir um número máximo de cheques que cada jovem pode utilizar, uma alteração significativa face ao modelo anterior.

A partir de agora, a continuidade do acompanhamento passa a depender exclusivamente da avaliação feita pelos profissionais de saúde, e não de um limite pré-definido.

Governo quer simplificar o processo

Os Cheques Psicólogo e Nutricionista ficam agora integrados no Programa Cuida-te, sob gestão do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Segundo o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, esta mudança permite simplificar processos e assegurar uma resposta mais eficiente aos pedidos.

Os pedidos de atribuição dos cheques passam a ser feitos diretamente através da plataforma do Governo (para o Cheque Psicólogo aqui e Nutricionista aqui), num modelo mais simples e totalmente digital, eliminando etapas que antes tornavam o processo mais moroso.

A nova edição foi ainda formalizada com a assinatura de protocolos com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Ordem dos Nutricionistas de Portugal, garantindo a rede de profissionais que vai prestar estes serviços.