Jovem entre os 12 e os 35 anos? Governo tem uma novidade!
O Governo português apresentou uma nova edição dos Cheques Psicólogo e Nutricionista, alargando o acesso a estes apoios a um maior número de jovens e aumentando o valor atribuído a cada cheque. A medida integra-se agora no Programa Cuida-te, com o objetivo de tornar o processo mais simples e digital.
O que muda nesta nova edição?
Até agora, este apoio estava mais direcionado para estudantes do ensino superior. Com a atualização anunciada, os Cheques Psicólogo e Nutricionista passam a abranger todos os jovens entre os 12 e os 35 anos, independentemente de estarem ou não a frequentar o ensino superior.
Segundo o Governo, esta alteração permite garantir o acesso a cuidados especializados em diferentes fases do percurso de vida dos jovens portugueses.
Outra mudança relevante está no valor de cada cheque, que sobe de 35 para 40 euros. Além disso, deixa de existir um número máximo de cheques que cada jovem pode utilizar, uma alteração significativa face ao modelo anterior.
A partir de agora, a continuidade do acompanhamento passa a depender exclusivamente da avaliação feita pelos profissionais de saúde, e não de um limite pré-definido.
Governo quer simplificar o processo
Os Cheques Psicólogo e Nutricionista ficam agora integrados no Programa Cuida-te, sob gestão do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).
Segundo o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, esta mudança permite simplificar processos e assegurar uma resposta mais eficiente aos pedidos.
Os pedidos de atribuição dos cheques passam a ser feitos diretamente através da plataforma do Governo (para o Cheque Psicólogo aqui e Nutricionista aqui), num modelo mais simples e totalmente digital, eliminando etapas que antes tornavam o processo mais moroso.
A nova edição foi ainda formalizada com a assinatura de protocolos com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Ordem dos Nutricionistas de Portugal, garantindo a rede de profissionais que vai prestar estes serviços.
jovens de 35 anos. Da minha geração com 35 anos já tinhamos a vida maios que organizada. Agora choram e derretem com o calor.
Tem razão, faça-nos um favor, viaje atrás no tempo e fique lá, nós agradecemos.
He he he he he
+1 se vive com os pais é jovem. Conheço jovens com 50 anos
Deverias ser preso por usares o nome desse grande campeão, pessoa e homem muito longe daquilo que tu és e representas.
Para todos aqueles que nasceram no Século XX até ao final da Década de 80 começava-se a trabalhar entre os 16 e os 18 anos (alguns até mais cedo), os homens ainda tinham que cumprir o Serviço Militar caso contrário teriam muita dificuldade em arranjar trabalho, e aos 23 anos, grande parte dos Portugueses já vivia sozinho ou constituía família.
Era esta a realidade de Portugal até 2012 quando foi subvertida pelo XIX governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho que provocou uma crise económica e social sem precedentes, tendo liderado o maior ataque à Classe-Média Portuguesa com o objectivo de a destruir.
“XIX governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho que provocou uma crise económica e social sem precedentes…”
Precisas bem de um Cheque Psicólogo… ou até Psiquiatria.
Idadismo, pensei que deveriamos combate-lo e não ajudar a sua propagação… especialmente vindo do próprio governo.
Não se apoquente com isso.
Num outro âmbito, segundo o site oficial do Cartão Jovem, o mesmo “(…) pode ser solicitado entre os 12 e os 29 anos de idade inclusive”. Se nem os sites governamentais têm normalizado o que é “ser jovem”…
Esta medida que atribui cheques para consultas de psicologia e nutricionismo a crianças e aos adultos entre os 18 e os 35 anos é ilegal, criminosa, e inconstitucional, devendo a mesma ser de imediato revogada, é um esquema criminoso de desvio dos Dinheiros Públicos para o sector privado do negócio da saúde.
Todo este esquema criminoso está a ser pago com o dinheiro dos Portugueses da Classe-Média que no desemprego, pobreza, miséria financiam o Orçamento de Estado, é uma situação gravíssima com a Classe-Média Portuguesa a ter de pagar as consultas dos outros, a ter que pagar com dinheiro público os salários dos psicólogos e nutricionistas do sector privado do negócio da saúde.
Este chulanço, todo este parasitismo liberal/maçónico tem de acabar.
Isto de andar a criar programas para esbanjar dinheiro em apoios de tudo e mais alguma coisa é ridículo. TODOS os partidos adoptam esta táctica porque dão votos, resumindo, são todos socialistas e não admitem.