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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    3 de Julho de 2026 às 10:49

    jovens de 35 anos. Da minha geração com 35 anos já tinhamos a vida maios que organizada. Agora choram e derretem com o calor.

    Responder
    • Fedor Emelianenko says:
      3 de Julho de 2026 às 11:10

      Tem razão, faça-nos um favor, viaje atrás no tempo e fique lá, nós agradecemos.

      Responder
    • Figueiredo says:
      3 de Julho de 2026 às 11:34

      Para todos aqueles que nasceram no Século XX até ao final da Década de 80 começava-se a trabalhar entre os 16 e os 18 anos (alguns até mais cedo), os homens ainda tinham que cumprir o Serviço Militar caso contrário teriam muita dificuldade em arranjar trabalho, e aos 23 anos, grande parte dos Portugueses já vivia sozinho ou constituía família.
      Era esta a realidade de Portugal até 2012 quando foi subvertida pelo XIX governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho que provocou uma crise económica e social sem precedentes, tendo liderado o maior ataque à Classe-Média Portuguesa com o objectivo de a destruir.

      Responder
      • Olé says:
        3 de Julho de 2026 às 12:07

        “XIX governo liberal/maçónico do dr. Pedro Coelho que provocou uma crise económica e social sem precedentes…”
        Precisas bem de um Cheque Psicólogo… ou até Psiquiatria.

        Responder
  2. Ex-Jovem com 36 anos says:
    3 de Julho de 2026 às 11:14

    Idadismo, pensei que deveriamos combate-lo e não ajudar a sua propagação… especialmente vindo do próprio governo.

    Responder
    • Realista says:
      3 de Julho de 2026 às 11:41

      Não se apoquente com isso.
      Num outro âmbito, segundo o site oficial do Cartão Jovem, o mesmo “(…) pode ser solicitado entre os 12 e os 29 anos de idade inclusive”. Se nem os sites governamentais têm normalizado o que é “ser jovem”…

      Responder
  3. Figueiredo says:
    3 de Julho de 2026 às 11:32

    Esta medida que atribui cheques para consultas de psicologia e nutricionismo a crianças e aos adultos entre os 18 e os 35 anos é ilegal, criminosa, e inconstitucional, devendo a mesma ser de imediato revogada, é um esquema criminoso de desvio dos Dinheiros Públicos para o sector privado do negócio da saúde.

    Todo este esquema criminoso está a ser pago com o dinheiro dos Portugueses da Classe-Média que no desemprego, pobreza, miséria financiam o Orçamento de Estado, é uma situação gravíssima com a Classe-Média Portuguesa a ter de pagar as consultas dos outros, a ter que pagar com dinheiro público os salários dos psicólogos e nutricionistas do sector privado do negócio da saúde.

    Este chulanço, todo este parasitismo liberal/maçónico tem de acabar.

    Responder
  4. Miguel says:
    3 de Julho de 2026 às 12:41

    Isto de andar a criar programas para esbanjar dinheiro em apoios de tudo e mais alguma coisa é ridículo. TODOS os partidos adoptam esta táctica porque dão votos, resumindo, são todos socialistas e não admitem.

    Responder

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