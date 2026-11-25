Os planos de Elon Musk para juntar os seus dois maiores negócios sob o mesmo teto ganharam velocidade nas últimas semanas. Segundo avançou o Financial Times, a Tesla e a SpaceX trabalham para fechar um acordo de fusão antes de 31 de dezembro. Se avançar, a operação cria uma estrutura empresarial avaliada em cerca de 3,19 biliões de euros. Ainda não há nada assinado, mas o calendário aperta.

A confirmação chegou através de documentos entregues à SEC, o regulador norte-americano. Ambas as empresas criaram comités especiais para negociar os termos da integração. Do lado da Tesla seguem Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson e Jack Hartung, assessorados pela Evercore. A SpaceX colocou Roelof Botha e Randy Glein à mesa, com apoio da Morgan Stanley e da Goldman Sachs. Musk ficou formalmente de fora destas conversas para afastar conflitos de interesses.

Como pode funcionar a troca de ações entre a Tesla e a SpaceX

O modelo em cima da mesa passa por uma fusão paga integralmente em ações. Na prática, os investidores atuais receberiam títulos da nova entidade conforme o rácio acordado. É aqui que começam as dores de cabeça. Avaliar o peso real de cada empresa e chegar a uma proporção justa para os dois lados não é tarefa simples, sobretudo quando ainda nem está decidido quem assume o controlo de quem.

Além do preço, ficam por fechar os cargos de liderança e a divisão dos direitos de voto. A Bloomberg já tinha sinalizado avanços a 12 de novembro, mas o anúncio em dezembro não está garantido. Convencer os mercados de que esta junção compensa financeiramente vai exigir contas muito claras.

Do Optimus ao Starlink: o que une e o que trava o negócio

No papel, as peças encaixam bem. A Tesla entra com fábricas, carros elétricos, robotaxis FSD, o robô humanoide Optimus e baterias de armazenamento. A SpaceX junta os foguetões Falcon e Starship, a rede Starlink e a inteligência artificial da xAI com o Grok, adquirida a 2 de fevereiro. Os consultores avaliam já sinergias em semicondutores, energia solar e centros de dados orbitais, linha que Musk defendeu no DealBook Summit de 18 de novembro.

Só que a matemática dos votos trava o entusiasmo. Musk detém cerca de 84% dos direitos de voto na SpaceX, mas apenas 20% na Tesla. Aí, precisa do apoio de mais de metade das ações com direito de voto. Como a assembleia anual de 3 de dezembro não inclui esta proposta, terá de ser convocada uma sessão extraordinária.

Mesmo passando pelos acionistas, os reguladores dos Estados Unidos, China, União Europeia e Reino Unido vão escrutinar cada detalhe. O choque geopolítico é evidente: a Tesla depende das suas fábricas chinesas, enquanto a SpaceX gere contratos militares com Washington. Com o novo Congresso norte-americano a arrancar a 3 de janeiro de 2027, o relógio corre depressa.