Jensen Huang voltou ao comando da Nvidia menos de duas semanas depois de deixar o cargo. As ações da fabricante de chips abriram esta segunda-feira, 23 de novembro, a subir 33% no Nasdaq. Já antes da abertura, a subida da cotação tinha acrescentado cerca de 941 mil milhões de dólares ao valor de mercado da empresa.

Nvidia recupera quase um bilião de dólares em bolsa

As ações da Nvidia tinham fechado a sessão de sexta-feira nos 125,53 dólares. Na segunda-feira, abriram perto dos 167 dólares por ação. A valorização perdeu algum fôlego ao longo da manhã em Nova Iorque, mas os títulos ainda subiam cerca de 29% pelas 11h40, hora local.

Com base na cotação antes da abertura, a capitalização bolsista da Nvidia passou de cerca de 3,03 para 3,97 biliões de dólares. A estimativa resulta da multiplicação do preço da ação pelo número de ações em circulação.

Conselho aprovou o regresso por unanimidade

O conselho de administração da Nvidia aprovou por unanimidade o regresso de Huang, com efeitos imediatos. O cofundador volta a assumir os cargos de presidente e CEO e recupera o seu lugar no conselho. Colette Kress, que liderou a empresa interinamente após a saída de Huang, mantém-se como diretora financeira.

Huang tinha deixado o cargo a 12 de novembro, poucos dias depois de a Nvidia anunciar uma investigação interna sobre o executivo. A investigação continua a cargo de um comité de administradores independentes, com o apoio de advogados externos. Segundo a Nvidia, Huang comprometeu-se a colaborar.