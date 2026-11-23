O conselho de administração da Nvidia votou por unanimidade a reintegração de Jensen Huang como presidente, diretor-executivo e administrador, com efeitos imediatos, enquanto a investigação interna sobre uma alegada operação de espionagem estrangeira continua em curso.

A Nvidia anunciou esta segunda-feira, num comunicado, que Jensen Huang voltou a assumir a presidência e a direção executiva da empresa, bem como o lugar no conselho de administração. A decisão surge cerca de duas semanas depois de o fundador ter deixado o cargo, após a descoberta de uma alegada relação com uma mulher suspeita de ser espia chinesa.

O regresso é uma surpresa, uma vez que o conselho tinha rejeitado pouco antes uma oferta do próprio Huang para voltar.

Uma decisão unânime, com contributo do governo norte-americano

No mesmo comunicado, a empresa explica que o conselho tomou a decisão depois de várias reuniões e conversas com Huang, após as quais ficou satisfeito quanto à sua frontalidade e à sua capacidade para liderar a Nvidia.

No processo, os administradores ouviram também responsáveis de nível elevado do governo dos Estados Unidos e, com base nesse contributo, concluíram que a reintegração não representa um risco para a segurança nacional. De facto, o presidente norte-americano Donald Trump já havia informado que o governo não tem motivos para acreditar que o regresso de Huang constitua esse risco.

Na perspetiva de Harvey C. Jones, que se mantém como presidente do conselho, Jensen Huang é a pessoa certa para dirigir a empresa e que a decisão serve os interesses de acionistas, trabalhadores, parceiros e clientes. Nessa linha, Jones agradeceu a Colette Kress, que desempenhou as funções de diretora-executiva interina sem deixar as responsabilidades como diretora financeira.

Por sua vez, Huang disse sentir-se honrado com o regresso, agradeceu ao conselho, à equipa executiva, aos trabalhadores e aos acionistas, e afirmou que mal pode esperar para voltar ao trabalho.

Supervisão reforçada enquanto a investigação continua

A reintegração não encerra o processo de averiguação. O conselho tinha já criado uma comissão composta apenas por administradores independentes para investigar a notícia de que Huang terá sido alvo de uma ação de serviços de informação estrangeiros, e essa comissão recorreu a aconselhamento jurídico independente. A Nvidia garante que a investigação prosseguirá até ao fim e que Huang a apoia totalmente e se comprometeu a colaborar.

A empresa criou também uma Comissão de Segurança Nacional e Controlo de Exportações, igualmente formada só por administradores independentes, com a missão de supervisionar o cumprimento das regras comerciais e os riscos de segurança nacional. Esta comissão está a contratar advogados com experiência na área, que por sua vez irão recorrer a consultores especializados.

A Nvidia vai ainda iniciar a procura de um Chief Compliance Officer, um novo cargo responsável pela conformidade em toda a empresa, que reportará à Comissão de Nomeações e Governo Societário, e diz que continuará a cooperar com as investigações e pedidos de informação em curso por parte das autoridades.