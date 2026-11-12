Jensen Huang demite-se da Nvidia e deixa o setor da IA sem o seu maior defensor

Cofundador e figura central do atual ciclo de investimento em Inteligência Artificial (IA), Jensen Huang vai abandonar o cargo de diretor-executivo e sair também do conselho de administração da Nvidia.

Enquanto procura um sucessor definitivo, a Nvidia decidiu entregar a liderança interina à diretora financeira, Colette Kress, e nomear Harvey Jones, antigo diretor-executivo da Synopsys e membro do conselho, como o primeiro presidente do conselho de administração da sua história.

A pressão das notícias sobre a vida privada

A pressão sobre Huang aumentou nos últimos dias, depois de notícias de que o gestor teria tido uma relação extraconjugal com uma empresária chinesa que as autoridades norte-americanas suspeitam de espiar para Pequim. Embora Pequim negue que seja uma espia, trata-se de Alice Huang, antiga executiva da Megaspeed, empresa de computação em nuvem sediada em Singapura, que não tem qualquer relação familiar com o gestor e com quem este terá sido fotografado em Taiwan, Singapura e Califórnia.

Segundo a imprensa, Washington investigou também a Megaspeed, parceira oficial da Nvidia em serviços de nuvem com acesso prioritário aos seus chips, por suspeitas de ter ajudado a China a obter processadores avançados de IA sujeitos a restrições de exportação.

No início do mês, o conselho de administração da Nvidia abriu um inquérito, conduzido por administradores independentes com apoio de consultores jurídicos externos, para apurar se Huang teria sido alvo de uma operação de espionagem estrangeira, e manifestou, na altura, confiança no diretor-executivo.

Conforme informámos, a situação agravou-se na quarta-feira, quando o The New York Times noticiou que Huang teria tido também uma relação extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia, que reportava ao gestor. Nesse dia, o conselho ter-se-á reunido para ponderar o seu afastamento.

Dos videojogos ao centro da corrida pela IA

Durante anos, a Nvidia foi especialmente conhecida dos jogadores que procuravam placas gráficas de topo, mas a capacidade dos seus chips para executar muitos cálculos em simultâneo tornou-os num recurso essencial para a IA e num trunfo estratégico na disputa entre os Estados Unidos e a China, fazendo da empresa a mais valiosa do mundo.

Esse percurso deu a Huang o estatuto de estrela, com fãs que o cercam em Taiwan e na Coreia do Sul para lhe pedir autógrafos em livros, cartazes e, por vezes, no próprio corpo, e com uma influência tal que as ações de empresas se movimentavam apenas por serem mencionadas por ele em eventos.

Para Michael Feldman, gestor de carteiras da ClearBridge Investments, citado pela Reuters, o risco não está no roteiro tecnológico da Nvidia, que considera largamente visível para os próximos anos, mas na execução, tendo em conta que Huang foi o principal maestro de um sistema extraordinariamente complexo e, num mundo com estrangulamentos reais, essa coordenação é em si mesma uma vantagem competitiva.

A saída pode também afetar o ecossistema que Huang ajudou a financiar, ao reinvestir a crescente liquidez da empresa em operadores de nuvem, fornecedores e nos maiores laboratórios de IA, bem como ter consequências na política norte-americana de exportação de chips, considerando o empenho de Huang em manter o acesso ao mercado chinês e a sua proximidade a Trump.