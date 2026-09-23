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Já se sabe quando chegam as novas notas de euro: quase 10 milhões de pessoas votaram

8 Comentários

O Banco Central Europeu (BCE) já tem data aproximada para a entrada em circulação das novas notas de euro. Depois de quase 10 milhões de pessoas terem participado no inquérito público sobre as propostas, falta agora definir o desenho final.

O BCE confirmou esta quarta-feira que 9,96 milhões de pessoas, na Europa e noutras partes do mundo, participaram no inquérito público sobre o futuro desenho das notas de euro, um número que a presidente da instituição, Christine Lagarde, classificou como “impressionante” e revelador do interesse dos europeus nas suas futuras notas.

Segundo o BCE, esta participação corresponde a 2,6% da população da zona euro, com destaque para o facto de dois terços das respostas terem partido de pessoas com menos de 35 anos, o que mostra que o tema despertou interesse transversal a todas as gerações.

O inquérito, que decorreu entre 23 de julho e 21 de setembro, pedia aos participantes para escolherem entre 10 propostas de design pré-selecionadas, organizadas em torno de dois temas:

  • A cultura europeia“, que aposta em figuras históricas europeias, incluindo a cantora de ópera Maria Callas, o compositor Ludwig van Beethoven, a cientista Marie Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci e a escritora Bertha von Suttner.
  • Rios e aves“, que destaca espécies de aves associadas aos ecossistemas europeus.

Paralelamente ao inquérito público, uma empresa de investigação independente realizou outro estudo, dirigido a uma amostra representativa da população da zona euro, com as mesmas perguntas, de forma a garantir resultados estatisticamente fiáveis quando os dois conjuntos de dados forem cruzados.

Decisão final ainda este ano

O desenho definitivo das novas notas só será conhecido no final de 2026, quando o Conselho do BCE tomar a decisão final, tendo em conta os resultados dos dois inquéritos, as recomendações do júri independente do concurso de design e uma avaliação técnica às propostas.

Depois de escolhido, o desenho será ainda adaptado e aperfeiçoado antes de se transformar efetivamente em notas, um processo que explica o intervalo de vários anos até à entrada em circulação.

Após a decisão, o BCE vai publicar um relatório detalhado sobre os inquéritos, com as opiniões recebidas sobre cada proposta e os resultados discriminados por país.

Conforme informámos, as novas notas vão trazer medidas de segurança reforçadas, além de melhorias ao nível da acessibilidade e da sustentabilidade.

Quando chegam às carteiras dos europeus?

De acordo com o BCE, a entrada em circulação das novas notas será gradual, com início previsto para o começo da década de 2030. Para já, contudo, não existe uma data exata.

De facto, o processo depende ainda da conclusão do design, da produção e da logística de distribuição pelos vários países da zona euro.

De referir que as notas em circulação não perdem validade, continuando a poder ser usadas normalmente, ao circular lado a lado com a nova série durante o período de transição.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
BCE euro Notas

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  1. Avatar de Tug@Tek
    Tug@Tek

    2030 ! 🙂 por este andar já não existe € nessa altura…

    Responder
  2. Avatar de Zec
    Zec

    Prioridades.

    Responder
    1. Avatar de G74
      G74

      Estes (des)Governos europeus… São uns verdadeiros ilusionistas a entreter o povo…

      E vocês tem capacidade de ver o truque???

      Responder
  3. Avatar de ZarkBit
    ZarkBit

    É possível reduzirem a largura da caixa de comentários? Devido ao sidebanner de publicidade fica um enorme espaço em branco entre o artigo e o caixa dos comentários.

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Boas. Sim, vamos acrescentar poara estudar essa alteração no design. Obrigado pela sugestão.

      Responder
  4. Avatar de G74
    G74

    Gastar milhões a fazer notas só para iludir o Zé Povinho. Acabem com o dinheiro fisico e fica só dinheiro digital… Rastreavél.

    Pois é… Não dá jeito por causa da corrupção… Mas até o negocio da droga ia por água abaixo….

    Agora que venham os iluminados falar das cripto moedas… Etc… Etc…

    Todos sabemos que é possível… Mas não queremos… Recebemos por fora… Dá jeito… Temos medo…

    Eu… Eu não tenho nada a esconder… E vocês???

    Responder
    1. Avatar de João bitola
      João bitola

      Como é que o negócio da droga ia por água abaixo? Esquece isso. Porais que se mude há sempre maneira de dar a volta.

      Responder
  5. Avatar de CIéqueébom
    CIéqueébom

    Toca a imprimir euros para salvar a Europa da desgraça!

    Responder
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