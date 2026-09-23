Já se sabe quando chegam as novas notas de euro: quase 10 milhões de pessoas votaram

O Banco Central Europeu (BCE) já tem data aproximada para a entrada em circulação das novas notas de euro. Depois de quase 10 milhões de pessoas terem participado no inquérito público sobre as propostas, falta agora definir o desenho final.

O BCE confirmou esta quarta-feira que 9,96 milhões de pessoas, na Europa e noutras partes do mundo, participaram no inquérito público sobre o futuro desenho das notas de euro, um número que a presidente da instituição, Christine Lagarde, classificou como “impressionante” e revelador do interesse dos europeus nas suas futuras notas.

Segundo o BCE, esta participação corresponde a 2,6% da população da zona euro, com destaque para o facto de dois terços das respostas terem partido de pessoas com menos de 35 anos, o que mostra que o tema despertou interesse transversal a todas as gerações.

O inquérito, que decorreu entre 23 de julho e 21 de setembro, pedia aos participantes para escolherem entre 10 propostas de design pré-selecionadas, organizadas em torno de dois temas:

“ A cultura europeia “, que aposta em figuras históricas europeias, incluindo a cantora de ópera Maria Callas, o compositor Ludwig van Beethoven, a cientista Marie Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci e a escritora Bertha von Suttner.

“, que aposta em figuras históricas europeias, incluindo a cantora de ópera Maria Callas, o compositor Ludwig van Beethoven, a cientista Marie Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci e a escritora Bertha von Suttner. “Rios e aves“, que destaca espécies de aves associadas aos ecossistemas europeus.

Paralelamente ao inquérito público, uma empresa de investigação independente realizou outro estudo, dirigido a uma amostra representativa da população da zona euro, com as mesmas perguntas, de forma a garantir resultados estatisticamente fiáveis quando os dois conjuntos de dados forem cruzados.

Decisão final ainda este ano

O desenho definitivo das novas notas só será conhecido no final de 2026, quando o Conselho do BCE tomar a decisão final, tendo em conta os resultados dos dois inquéritos, as recomendações do júri independente do concurso de design e uma avaliação técnica às propostas.

Depois de escolhido, o desenho será ainda adaptado e aperfeiçoado antes de se transformar efetivamente em notas, um processo que explica o intervalo de vários anos até à entrada em circulação.

Após a decisão, o BCE vai publicar um relatório detalhado sobre os inquéritos, com as opiniões recebidas sobre cada proposta e os resultados discriminados por país.

Conforme informámos, as novas notas vão trazer medidas de segurança reforçadas, além de melhorias ao nível da acessibilidade e da sustentabilidade.

Quando chegam às carteiras dos europeus?

De acordo com o BCE, a entrada em circulação das novas notas será gradual, com início previsto para o começo da década de 2030. Para já, contudo, não existe uma data exata.

De facto, o processo depende ainda da conclusão do design, da produção e da logística de distribuição pelos vários países da zona euro.

De referir que as notas em circulação não perdem validade, continuando a poder ser usadas normalmente, ao circular lado a lado com a nova série durante o período de transição.