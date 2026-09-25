Já saiu o trailer oficiail do documentário de Elon Musk! Serão 4 horas de polémicas

O novo documentário sobre Elon Musk já tem trailer e prepara-se para chegar aos cinemas com quase quatro horas de duração. A produção promete analisar a carreira, as polémicas e as decisões do empresário à frente de empresas como a Tesla e a SpaceX.

Uma longa viagem pelo universo de Elon Musk

Realizado por Alex Gibney, o documentário intitulado “Musk” pretende fazer uma análise aprofundada da figura de Elon Musk, desde a sua ascensão empresarial até à crescente influência que conquistou no mundo tecnológico e político.

A duração pouco habitual é um dos primeiros aspetos que chama a atenção. O documentário terá perto de quatro horas, incluindo um intervalo de 10 minutos. A estreia está prevista para os cinemas a partir de outubro, inicialmente numa seleção limitada de salas.

Alex Gibney tem um historial de documentários centrados em figuras e temas controversos. Entre os seus trabalhos encontram-se filmes sobre o escândalo da Enron, a Cientologia e Elizabeth Holmes, entre outros assuntos polémicos.

Neste novo projeto, o realizador pretende abordar algumas das decisões mais contestadas de Musk. Entre os temas explorados estão o seu envolvimento com a DOGE, a proximidade com o movimento MAGA e as promessas feitas ao longo dos anos relativamente ao desenvolvimento de novas tecnologias.

O documentário também deverá analisar problemas associados aos sistemas de condução autónoma da Tesla e alguns dos acidentes envolvendo condutores que utilizavam estas funcionalidades.

As alegações relacionadas com a Starlink

Outro dos temas abordados é uma teoria que relacionou Musk com as eleições presidenciais norte-americanas de 2024. Segundo essa alegação, a rede de satélites Starlink poderia ter sido utilizada para interferir no resultado eleitoral a favor de Donald Trump.

Não existem provas que demonstrem que tal operação tenha acontecido ou que fosse tecnicamente possível da forma descrita. A questão ganhou, contudo, atenção depois de Ashley St. Clair, antiga companheira de Musk, ter divulgado mensagens que atribuiu ao empresário.

O próprio Elon Musk já deixou claro que não está satisfeito com o projeto. O empresário acusou Gibney de difamação e criticou publicamente o realizador na rede social X, utilizando palavras bastante duras para descrever o seu trabalho e carácter.

Dogshit is worth more respect than Gibney — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2026

Apesar da controvérsia, o filme já começou a gerar atenção antes da estreia. A produção chega a algumas salas de cinema a 9 de Outubro, seguindo-se uma distribuição mais ampla a partir de 16 de Outubro.

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