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Já saiu o trailer oficiail do documentário de Elon Musk! Serão 4 horas de polémicas

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O novo documentário sobre Elon Musk já tem trailer e prepara-se para chegar aos cinemas com quase quatro horas de duração. A produção promete analisar a carreira, as polémicas e as decisões do empresário à frente de empresas como a Tesla e a SpaceX.

Uma longa viagem pelo universo de Elon Musk

Realizado por Alex Gibney, o documentário intitulado “Musk” pretende fazer uma análise aprofundada da figura de Elon Musk, desde a sua ascensão empresarial até à crescente influência que conquistou no mundo tecnológico e político.

A duração pouco habitual é um dos primeiros aspetos que chama a atenção. O documentário terá perto de quatro horas, incluindo um intervalo de 10 minutos. A estreia está prevista para os cinemas a partir de outubro, inicialmente numa seleção limitada de salas.

Alex Gibney tem um historial de documentários centrados em figuras e temas controversos. Entre os seus trabalhos encontram-se filmes sobre o escândalo da Enron, a Cientologia e Elizabeth Holmes, entre outros assuntos polémicos.

Neste novo projeto, o realizador pretende abordar algumas das decisões mais contestadas de Musk. Entre os temas explorados estão o seu envolvimento com a DOGE, a proximidade com o movimento MAGA e as promessas feitas ao longo dos anos relativamente ao desenvolvimento de novas tecnologias.

O documentário também deverá analisar problemas associados aos sistemas de condução autónoma da Tesla e alguns dos acidentes envolvendo condutores que utilizavam estas funcionalidades.

As alegações relacionadas com a Starlink

Outro dos temas abordados é uma teoria que relacionou Musk com as eleições presidenciais norte-americanas de 2024. Segundo essa alegação, a rede de satélites Starlink poderia ter sido utilizada para interferir no resultado eleitoral a favor de Donald Trump.

Não existem provas que demonstrem que tal operação tenha acontecido ou que fosse tecnicamente possível da forma descrita. A questão ganhou, contudo, atenção depois de Ashley St. Clair, antiga companheira de Musk, ter divulgado mensagens que atribuiu ao empresário.

O próprio Elon Musk já deixou claro que não está satisfeito com o projeto. O empresário acusou Gibney de difamação e criticou publicamente o realizador na rede social X, utilizando palavras bastante duras para descrever o seu trabalho e carácter.

Apesar da controvérsia, o filme já começou a gerar atenção antes da estreia. A produção chega a algumas salas de cinema a 9 de Outubro, seguindo-se uma distribuição mais ampla a partir de 16 de Outubro.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
documentário Elon Musk Musk

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  1. Avatar de Vinicius
    Vinicius

    Poucos documentários são "autênticos" mostrando todos os lados e verdades. Vamos ver se este aí foi feito por algum desafeto ou apaixonado.

    Responder
  2. Avatar de Filipe
    Filipe

    Até para falar mal de Musk se consegue ganhar dinheiro, tem que se dar o mérito ao Musk.

    Responder
  3. Avatar de Redin
    Redin

    Ver isso, não vai ser com o meu dinheiro. Prefiro gastar no melhor ativo do mundo.

    Responder
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