Já sabe quando vai começar a pagar pelo lixo que faz?

Sim, nós já pagamentos pelo lixo que produzimos. O pagamento do lixo em Portugal refere-se à taxa de resíduos sólidos urbanos, que é cobrada pelos municípios para financiar a recolha, transporte e tratamento do lixo doméstico. Mas sabia que vai começar a pagar à parte?

Decreto-Lei n.o 73/2011: pagamento do lixo a partir de 2030

É já a partir de 2030, que todos vamos começar a pagar à parte pelo lixo que produzirmos em casa. Segundo a presidente do Conselho de Administração da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), Vera Eiró...

[o pagamento do lixo] Deixará de estar agregado ao consumo da água e passa a estar, efetivamente, associado àquilo que cada um produz de resíduos sólidos urbanos em suas casas

As "regras" encontram-se no Decreto-Lei n.o 73/2011, que refere que todos os municípios devem deixar de associar a tarifa de resíduos à fatura da água, através do sistema PAYT que funcionará para cumprir esta lei que já foi adiada de 2026 para 2030, por falta de preparação e infraestruturas.

Na área do digital, o mundo está a enfrentar uma crise sem precedentes de resíduos eletrónicos. De acordo com o último relatório das Nações Unidas, estes resíduos estão a crescer mais rapidamente do que a nossa capacidade de os reciclar. Os peritos afirmam que, até 2030, haverá 82 milhões de toneladas de lixo eletrónico em todo o mundo - ver mais aqui.