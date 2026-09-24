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Já reparou que há produtos do dia a dia que pode compensar comprar na Amazon?

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A Amazon não é só sinónimo de eletrónica e gadgets. Há uma categoria de compras, mais discreta, onde a plataforma também pode fazer a diferença no orçamento doméstico.

Ao longo dos anos, a Amazon transformou-se num verdadeiro hipermercado digital. Produtos de limpeza, higiene pessoal e organização da casa ganharam espaço próprio no catálogo e, por vezes, com tempo e paciência, encontram-se algumas poupanças interessantes.

Detergente para a loiça ou pastilhas para a máquina de lavar, pilhas ou lâminas de barbear são exemplos de produtos que, comprados no momento certo e em maior quantidade, permitem poupar sem esforço, além da comodidade de receber tudo em casa.

Com a pesquisa certa, é possível trocar as compras semanais de reposição por packs maiores, aproveitando promoções pontuais. Esta dica funciona especialmente bem com produtos não perecíveis, que aguentam meses de stock.

Alguns exemplos de oportunidades:

Parodontax Pasta de dentes sem fluor

Parodontax Pasta de dentes sem fluor

Pasta de dentes sem fluor, ajuda a interromper e prevenir o sangramento de gengivas, para gengivas saudáveis, 75 ml (embalagem de 4).

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Ariel Tudo em 1 PODS

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Detergente líquido para máquina de lavar 88 cápsulas/comprimidos, original, 5 ações para uma limpeza incrível

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Scottex Papel higiénico megarolo

Scottex Papel higiénico megarolo

Scottex Papel higiénico megarolo (rolo duplo) 48 rolos equivalem a 96 rolos regulares

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Colgate Max White

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Pasta de dentes cristais brancos 12 x 75 ml, frescura melhorada por UltraFreeze, 10 x mais durável, recupera o branco natural dos seus dentes, explosão instantânea de fresco.

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Pantene Pro-V Miracles

Pantene Pro-V Miracles

Pantene Pro-V Miracles Adios Frizz Control Shampoo + Sérum + máscara.

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Colhogar Aloe 8 x 80 Papel higiénico húmido

Colhogar Aloe 8 x 80 Papel higiénico húmido

Colhogar Aloe 8 x 80 Papel higiénico húmido descartável com extrato de aloé vera, sem álcool, dermatologicamente testado, embalagem com 640 toalhetes húmidos e descartáveis por WC.

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Swiffer Panos secos e húmidos

Swiffer Panos secos e húmidos

Swiffer Panos secos e húmidos para roupa (90 panos secos, 3 panos húmidos).

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Listerine Mentol

Listerine Mentol

Listerine Mentol enxaguar bucal com fluor, 750 ml, 4 unidades.

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by Amazon - Cápsulas de café expresso descafeinado

by Amazon – Cápsulas de café expresso descafeinado

by Amazon – Cápsulas de café expresso descafeinado, torrado médio, compatíveis com Nespresso, 100 unidades, 5 embalagens de 20, certificado Rainforest Alliance.

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Vanish Oxi Advance

Vanish Oxi Advance

Removedor de Manchas Multibenefício e Branqueador para Roupa Branca, em Pó, sem Lixívia, 1,2kg.

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A Amazon nem sempre tem o melhor preço e os portes de envio podem anular parte da poupança. Por isso, antes de decidir, vale a pena avaliar, comparando não apenas dentro a própria Amazon, mas com outras superfícies.

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Autor: Ana Sofia Neto
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