Já reparou que há produtos do dia a dia que pode compensar comprar na Amazon?

A Amazon não é só sinónimo de eletrónica e gadgets. Há uma categoria de compras, mais discreta, onde a plataforma também pode fazer a diferença no orçamento doméstico.

Ao longo dos anos, a Amazon transformou-se num verdadeiro hipermercado digital. Produtos de limpeza, higiene pessoal e organização da casa ganharam espaço próprio no catálogo e, por vezes, com tempo e paciência, encontram-se algumas poupanças interessantes.

Detergente para a loiça ou pastilhas para a máquina de lavar, pilhas ou lâminas de barbear são exemplos de produtos que, comprados no momento certo e em maior quantidade, permitem poupar sem esforço, além da comodidade de receber tudo em casa.

Com a pesquisa certa, é possível trocar as compras semanais de reposição por packs maiores, aproveitando promoções pontuais. Esta dica funciona especialmente bem com produtos não perecíveis, que aguentam meses de stock.

Alguns exemplos de oportunidades:

Parodontax Pasta de dentes sem fluor Pasta de dentes sem fluor, ajuda a interromper e prevenir o sangramento de gengivas, para gengivas saudáveis, 75 ml (embalagem de 4). Ver na Amazon

Ariel Tudo em 1 PODS Detergente líquido para máquina de lavar 88 cápsulas/comprimidos, original, 5 ações para uma limpeza incrível Ver na Amazon

Scottex Papel higiénico megarolo Scottex Papel higiénico megarolo (rolo duplo) 48 rolos equivalem a 96 rolos regulares Ver na Amazon

Colgate Max White Pasta de dentes cristais brancos 12 x 75 ml, frescura melhorada por UltraFreeze, 10 x mais durável, recupera o branco natural dos seus dentes, explosão instantânea de fresco. Ver na Amazon

Pantene Pro-V Miracles Pantene Pro-V Miracles Adios Frizz Control Shampoo + Sérum + máscara. Ver na Amazon

Colhogar Aloe 8 x 80 Papel higiénico húmido Colhogar Aloe 8 x 80 Papel higiénico húmido descartável com extrato de aloé vera, sem álcool, dermatologicamente testado, embalagem com 640 toalhetes húmidos e descartáveis por WC. Ver na Amazon

Swiffer Panos secos e húmidos Swiffer Panos secos e húmidos para roupa (90 panos secos, 3 panos húmidos). Ver na Amazon

Listerine Mentol Listerine Mentol enxaguar bucal com fluor, 750 ml, 4 unidades. Ver na Amazon

by Amazon – Cápsulas de café expresso descafeinado by Amazon – Cápsulas de café expresso descafeinado, torrado médio, compatíveis com Nespresso, 100 unidades, 5 embalagens de 20, certificado Rainforest Alliance. Ver na Amazon

Vanish Oxi Advance Removedor de Manchas Multibenefício e Branqueador para Roupa Branca, em Pó, sem Lixívia, 1,2kg. Ver na Amazon

A Amazon nem sempre tem o melhor preço e os portes de envio podem anular parte da poupança. Por isso, antes de decidir, vale a pena avaliar, comparando não apenas dentro a própria Amazon, mas com outras superfícies.