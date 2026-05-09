Já pensou porque não vê as estrelas quando está a viajar de avião?

Se já viajou de avião durante a noite, provavelmente reparou num detalhe curioso, apesar de estar a mais de 10 mil metros de altitude, onde o ar é mais limpo e rarefeito, o céu raramente aparece repleto de estrelas como acontece em zonas afastadas da poluição luminosa. Afinal, porque é tão difícil observar o céu estrelado a partir de um avião?

A resposta envolve vários fatores, desde a iluminação da cabine até às características físicas das janelas dos aviões modernos. E há ainda um detalhe importante, os nossos olhos não conseguem adaptar-se à escuridão da mesma forma dentro de uma aeronave comercial.

A luz dentro da cabine “apaga” as estrelas

O principal motivo está relacionado com a adaptação da visão humana. Para conseguirmos ver estrelas ténues, os olhos precisam de vários minutos em ambiente escuro para ativar totalmente a visão noturna.

Num avião comercial, isso quase nunca acontece. Existem luzes na cabine, ecrãs dos passageiros, iluminação de emergência, sinais luminosos e até reflexos provenientes dos dispositivos eletrónicos. Tudo isto impede que a pupila dilate totalmente e reduz drasticamente a capacidade de observar objetos pouco luminosos no céu.

Mesmo em voos noturnos onde as luzes são reduzidas, continua a existir iluminação suficiente para limitar a adaptação dos olhos.

As janelas dos aviões também não ajudam

Outro fator importante é o próprio design das janelas.

As janelas dos aviões comerciais são compostas por várias camadas de materiais transparentes extremamente resistentes, desenvolvidos para suportar diferenças de pressão, temperatura e impactos. Contudo, estas superfícies provocam reflexos internos e dispersão de luz.

Além disso, muitas aeronaves modernas utilizam revestimentos especiais com proteção UV e controlo térmico, o que altera ligeiramente a transmissão da luz exterior.

Em alguns modelos mais recentes, como o Boeing 787 Dreamliner, as tradicionais cortinas físicas foram substituídas por sistemas eletrónicos de escurecimento. Apesar de mais confortáveis, estes sistemas podem reduzir ainda mais a perceção das estrelas.

A altitude do avião não é suficiente para escapar à atmosfera

Embora os aviões comerciais voem normalmente entre os 10 e os 12 quilómetros de altitude, continuam muito abaixo da fronteira do espaço.

A atmosfera terrestre ainda está bastante presente nessas altitudes, continuando a dispersar luz proveniente das cidades, da Lua e até da própria aurora atmosférica natural da Terra.

Além disso, muitos voos atravessam corredores aéreos sobre regiões densamente povoadas, onde a poluição luminosa é intensa. Essa luminosidade espalha-se pela atmosfera e reduz o contraste do céu noturno.

O papel da Lua e das nuvens finas

Existem ainda outros elementos que dificultam a observação. Quando a Lua está brilhante, a sua luz torna-se suficientemente intensa para “ofuscar” muitas estrelas menos luminosas. O mesmo acontece com nuvens muito finas ou cristais de gelo presentes nas camadas altas da atmosfera.

Mesmo quando parecem invisíveis a olho nu, essas partículas refletem e espalham luz, reduzindo a nitidez do céu.

Então porque os astronautas conseguem ver tantas estrelas?

A comparação com os astronautas é inevitável. Nas imagens captadas no espaço, o céu aparece frequentemente repleto de estrelas. No entanto, existe uma diferença fundamental, no espaço praticamente não existe atmosfera.

Sem atmosfera, não há dispersão de luz. Além disso, os astronautas podem observar o céu a partir de ambientes completamente escuros e sem interferência luminosa constante.

Curiosamente, em muitas fotografias tiradas a partir da Estação Espacial Internacional, as estrelas também não aparecem. Isso acontece porque as câmaras ajustam a exposição para captar objetos muito iluminados, como a Terra ou a própria estação espacial.

Algumas condições permitem ver estrelas a partir do avião

Apesar de tudo, ver estrelas num avião não é impossível.

Os melhores cenários acontecem em voos:

Sobre oceanos ou regiões remotas

Durante a madrugada

Com pouca iluminação na cabine

Longe da Lua cheia

Em assentos junto à janela e afastados das asas

Em voos transatlânticos noturnos, especialmente sobre o Atlântico ou zonas polares, alguns passageiros conseguem observar constelações, planetas brilhantes e até fenómenos raros, como auroras boreais.

A ciência da visão noturna explica o fenómeno

Os especialistas explicam este fenómeno através da chamada adaptação escotópica, o mecanismo biológico que melhora a sensibilidade dos olhos em ambientes escuros.

O processo pode demorar entre 20 a 40 minutos para atingir o máximo desempenho. Qualquer exposição a luz intensa reinicia parcialmente essa adaptação.

É precisamente por esse motivo que observatórios astronómicos utilizam iluminação vermelha fraca. A luz vermelha interfere muito menos com a visão noturna.

Os aviões do futuro poderão melhorar a experiência?

Com o avanço da aviação comercial, algumas fabricantes já estudam soluções para reduzir reflexos e melhorar o conforto visual nas janelas.

Há também interesse crescente em experiências de turismo astronómico aéreo, especialmente em voos de luxo e em viagens polares dedicadas à observação de auroras.

No entanto, enquanto existirem luzes na cabine e camadas atmosféricas significativas entre os passageiros e o espaço, os céus vistos de um avião dificilmente terão o mesmo impacto visual observado a partir de desertos, montanhas isoladas ou do espaço.

Afinal, paradoxalmente, estar mais perto das estrelas nem sempre significa conseguir vê-las melhor.