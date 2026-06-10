Já está disponível o Euro-Office! Faça já download

O Euro-Office, uma suíte de produtividade open source desenvolvida por um consórcio de empresas e organizações europeias, lançou a sua primeira versão estável e pretende posicionar-se como uma alternativa ao Microsoft 365 e ao Google Workspace.

A nova plataforma permite criar e editar documentos, folhas de cálculo e apresentações diretamente no navegador, suportando também colaboração em tempo real entre vários utilizadores. Entre os formatos compatíveis estão os populares DOCX, XLSX e PPTX, bem como os formatos abertos ODT, ODS e ODP.

Projeto europeu focado na independência tecnológica

O Euro-Office nasceu de uma iniciativa liderada por várias organizações europeias, entre as quais a Nextcloud, a IONOS, a OpenProject e a XWiki. O objetivo passa por oferecer uma solução totalmente controlada na Europa, reduzindo a dependência de serviços tecnológicos norte-americanos.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a plataforma foi concebida para responder às necessidades de governos, instituições públicas, escolas e empresas que procuram maior controlo sobre os seus dados e infraestruturas digitais.

Euro-Office é compatível com Microsoft Office

Uma das grandes apostas do Euro-Office é a compatibilidade com os formatos utilizados pelo Microsoft Office. Além disso, a suíte integra funcionalidades de edição colaborativa e pode ser incorporada em plataformas como o Nextcloud Hub, sistemas de gestão documental ou aplicações empresariais.

A versão 1.0 está disponível inicialmente como solução baseada na web, sendo esperado que futuras versões tragam melhorias adicionais, incluindo maior suporte a padrões abertos e novas opções de integração.

O Euro-Office é distribuído sob licença AGPLv3 e o código-fonte encontra-se disponível publicamente. O projeto resulta de uma adaptação da base tecnológica do OnlyOffice, tendo sido desenvolvidas alterações para garantir uma gestão totalmente europeia da plataforma.

Euro-Office