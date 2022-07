Já conhece o mapa de incêndios em tempo real? Pode acompanhar incêndios em todo o mundo

O fogo em Portugal já consumiu mais de 40.000 hectares. Em apenas uma semana, a área ardida duplicou no país e os meios de combate são manifestamente insuficientes perante tantos incêndios e de tão grandes proporções. Mão criminosa, falta de cuidados com a área florestal e um comportamento negligente por parte das pessoas. Mas... não somos um caso isolado. Deixamos vários serviços que nos mostram "em tempo real" os incêndios no nosso país e no planeta em geral.

Um dos que aqui deixamos é alimentado por satélites da NASA que têm várias informações sobre as ocorrências.

Incêndios por este mundo fora

Existem vários serviços que dão conta dos incêndios no nosso território. Todos os anos deixamos vários, e cada vez há mais informação dedicada a este flagelo, fruto também de mais tecnologia no espaço. Algumas agências disponibilizam mapas com informações dos locais onde acontecem estas catástrofes.

O mapa de fogo ativo é um serviço oferecido e produzido pela NASA a partir de dados recolhidos por satélites. A informação captada é processada muito rapidamente e disponibilizada ao público em poucas horas. Com tudo isso podemos saber de forma bastante objetiva o local aproximado onde ocorre um ponto de incêndio e a magnitude do mesmo.

O Fire Resource Management Information System (FIRMS) da NASA distribuiu dados de incêndio ativo em tempo real dentro de 3 horas após a observação por satélite pelo Moderate Resolution Imaging Spectrometer (MODIS) da matriz de radiómetros de imagem infravermelha visível (VIIRS).

O Modis é um sensor que funciona com resolução de um pixel por 1 km, enquanto o VIIRS melhora a resolução espacial para 375 m. Além disso, o desempenho noturno é muito maior.

O mundo não está pacífico... há fogo por todo o lado

Cada surto é marcado com um ponto vermelho, o que lhe permite localizá-los e apreciar a sua distribuição. Um olhar geral sobre o mapa mundial mostra, por exemplo, a grande abundância de incêndios em África ou como estes afetam outros territórios, como o resto da Europa, América do Sul, Ásia ou América do Norte.

A informação está disponível diretamente no website da NASA, o que lhe permite consultar os dados no mesmo dia, nas últimas 24 horas ou mesmo os surtos registados ao longo da semana. O seu serviço também oferece uma história detalhada que ajuda a apreciar a sua evolução.

Portugal está a arder...

Outra forma de aceder aos dados é através do Fogos.pt, que desenvolveu o seu próprio mapa de Portugal com base na informação recolhida da Página da Proteção Civil Portuguesa.

O estado das ocorrências é classificado por cores que podem ser, desde Ocorrência Significativa, Vigilância, Em Resolução, quando não há perigo de propagação para além do perímetro já atingido, Em Curso, quando o incêndio se encontra em evolução sem limitação de área, entre outras situações. Além da apresentação num mapa, pode ainda ver em tabela ou lista, simplificando a pesquisa.

Este serviço, para Portugal, é seguramente um dos mais completos. Traz-nos informações não só da localização do incêndio mas também quais os meios que foram deslocados para a ocorrência, nomeadamente, o número de bombeiros, de carros e até de meios aéreos, bem como a data e hora de início.