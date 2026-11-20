O Parlamento aprovou, na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, um regime temporário de IVA a 0% para um conjunto de bens alimentares essenciais e, na mesma proposta, revogou o benefício fiscal das rendas até 2300 euros, contra a vontade do PSD e do CDS-PP.

O Governo de Luís Montenegro sofreu mais duas derrotas políticas na discussão do Orçamento do Estado para 2027, com o PS e o Chega a convergirem na votação de duas medidas que alteram a política fiscal do Executivo. Ambas resultam de uma mesma iniciativa socialista, aprovada de madrugada na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, com os votos favoráveis do PS e do Chega e os votos contra do PSD e do CDS-PP, os dois partidos que suportam o Governo.

Não obstante, trata-se de uma aprovação na fase de especialidade, pelo que o resultado final do Orçamento só ficará fechado com a votação final global.

O que muda com o IVA zero

A proposta obriga o Governo a definir um conjunto de bens alimentares essenciais sujeitos a uma taxa de IVA de 0%, com aplicação entre 1 de janeiro e 31 de março de 2027. Terminado esse período inicial de três meses, o regime poderá ser renovado mediante uma avaliação que tenha em conta, nomeadamente, a evolução da inflação e o respetivo efeito na receita fiscal, e o Executivo ficará ainda obrigado a divulgar todos os meses informação sobre a evolução dos preços de venda ao público dos bens abrangidos e sobre a perda de receita fiscal associada à medida.

A contrapartida: o fim do benefício das rendas moderadas

A mesma proposta determina que, com a aprovação do IVA zero, deixa de existir o benefício fiscal aplicável às rendas moderadas até 2300 euros, que permitia aos senhorios beneficiar de uma taxa de IRS de 10% em vez de 25%. Os contratos abrangidos regressam assim ao regime geral do Código do IRS, com uma taxa autónoma de 25%, salvo as reduções aplicáveis a contratos de longa duração ou a programas específicos, como o arrendamento acessível.

O PS apresentou esta revogação como forma de compensar o custo do IVA zero sem desequilibrar as contas do Orçamento, mas a decisão atinge uma das principais medidas do Governo para a habitação, apresentada como instrumento para aumentar a oferta de casas a preços mais acessíveis.

Durante a discussão orçamental, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, defendeu a medida e rejeitou que o limite de 2300 euros pudesse contribuir para aumentar os preços das rendas, enquanto o deputado social-democrata Alberto Fonseca, depois da votação, criticou o PS e o Chega e advertiu que a decisão poderá levar a um aumento das rendas.

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