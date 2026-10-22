iServices lança Circle: um iPhone recondicionado a partir de 47 euros por mês

A iServices lançou o Circle, um novo serviço de subscrição que permite utilizar um iPhone recondicionado mediante o pagamento de uma mensalidade. A oferta inclui acessórios, manutenção, proteção e assistência técnica, dispensando a compra tradicional do equipamento.

O serviço, baseado no conceito Device as a Service (DaaS), tem como objetivo reunir diferentes soluções da empresa numa única subscrição, promovendo também a reutilização de equipamentos tecnológicos.

iPhone recondicionados com mensalidades a partir de 47 euros

O iServices Circle funciona através de um contrato de 12 meses. Durante esse período, os clientes podem utilizar um smartphone sem terem de suportar o custo inicial da compra. No final do contrato, existe a possibilidade de devolver o equipamento ou celebrar uma nova subscrição para utilizar um modelo mais recente.

Nesta fase inicial, estão disponíveis os modelos iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, com diferentes capacidades de armazenamento. As mensalidades começam nos 47 euros, variando consoante o equipamento escolhido.

O serviço inclui ainda acesso a uma aplicação própria, que permite consultar os benefícios disponíveis e acompanhar a sua utilização. Embora a adesão esteja inicialmente limitada a clientes elegíveis de 12 lojas selecionadas, os benefícios podem ser utilizados em qualquer loja iServices em Portugal.

Um modelo centrado na economia circular

O Circle pretende ir além do aluguer tradicional de smartphones. Neste modelo, o equipamento continua a ser propriedade da iServices, que assegura a sua gestão durante o contrato e após a devolução.

A empresa procura, desta forma, prolongar a vida útil dos dispositivos através da reutilização, do recondicionamento e da reparação, reduzindo a necessidade de substituir equipamentos prematuramente.

Segundo Bruno Borges, CEO da iServices, o novo serviço reúne, pela primeira vez, as três principais áreas de atividade da empresa: equipamentos recondicionados, acessórios e reparação. A proposta passa por permitir que os clientes paguem pela utilização do equipamento e pelos serviços associados, sem terem necessariamente de ser os seus proprietários.

Circle poderá chegar ao mercado empresarial

Além dos consumidores particulares, a iServices identifica oportunidades para o Circle no mercado empresarial. O modelo de subscrição poderá ser uma alternativa à compra de smartphones pelas organizações, permitindo concentrar o acesso aos equipamentos, a proteção e a assistência técnica num único serviço.

Para as empresas, esta abordagem poderá facilitar a gestão dos dispositivos, tornar os custos mais previsíveis e simplificar a substituição periódica dos equipamentos utilizados pelas equipas.

Para já, o Circle encontra-se numa fase piloto, com acesso reservado a clientes selecionados. A iServices pretende avaliar e desenvolver o conceito, explorando novas oportunidades num mercado em que os modelos de subscrição ganham espaço como alternativa à aquisição tradicional de tecnologia.