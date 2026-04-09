iServices abre 12 lojas desde o início do ano e prepara mais duas inaugurações

Este reforço da rede iServices traduz a aposta contínua da marca na proximidade, conveniência e acessibilidade, levando os seus serviços especializados de reparação, recondicionamento e apoio técnico a mais consumidores e a novas localizações estratégicas, tanto em rua como em centros comerciais.

iServices abriu lojas em Portugal, França, Espanha e Países Baixos

As novas lojas abertas neste período distribuem-se por cinco mercados europeus, com destaque para Portugal, com quatro novas localizações, Matosinhos Sul, Rio Sul Shopping, Aqua Portimão e Chaves, seguido de França, com três, Aeroville, Rennes Alma e Avant Cap, Espanha, com duas, Maremagnum e Glories, Países Baixos, com duas, Breda e Mall of The Netherlands, e Bélgica, com uma nova loja em Nivelles.

Para Bruno Borges, CEO da iServices...

Este arranque de ano confirma a ambição europeia da iServices e, sobretudo, a nossa capacidade de a concretizar. Abrir 12 lojas desde o início do ano, em cinco mercados europeus, demonstra a solidez da nossa operação, a capacidade de execução das nossas equipas e a confiança que temos no crescimento sustentado da marca. Estamos a expandir com critério, proximidade e visão de longo prazo, reforçando a nossa posição no setor.

A trajetória de expansão vai manter-se já nos próximos dias, com a abertura prevista de mais duas lojas, no Siam Mall, em Tenerife, e no Écully Grand Ouest, em Lyon, elevando para 14 o número de inaugurações realizadas ou previstas desde 1 de janeiro de 2026.

Com este ritmo de crescimento, a iServices prossegue a sua estratégia de expansão europeia de forma consistente, combinando escala, proximidade ao cliente e presença em localizações comercialmente relevantes. O reforço da rede física acompanha a ambição da marca de consolidar a sua presença nos mercados onde opera e de continuar a afirmar-se como uma referência europeia nos serviços técnicos especializados para tecnologia