IRS: Tabelas de retenção na fonte para 2020 já foram publicadas

Quer saber quanto irá efetivamente ganhar em 2020? Para tal terá de saber quanto do seu salário mensal ou pensão irá ficar retido. Esta terça-feira foram publicadas, em Diário da República, as tabelas de retenção na fonte para 2020. Saiba já qual a taxa de retenção que se aplica ao seu salário.

As tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2020 já estão disponíveis.

As tabelas agora aprovadas refletem, para além da sua adequação à taxa de inflação e a atualização automática do valor do mínimo de existência, o progressivo esforço de ajustamento entre as retenções na fonte e o valor de imposto a pagar decorrente das alterações aprovadas em matéria de IRS, pode ler-se no Diário da República n.º 14/2020, Série II de 2020-01-21.

Para saber quanto vai efetivamente ganhar, basta que obtenha as tabelas aqui e verifique qual a sua situação familiar.

De acordo com as novas tabelas, até 659 euros brutos por mês os contribuintes ficam isentos da retenção de IRS. De relembrar que em 2019 o valor era de 654 euros. Relativamente aos pensionistas, foram atualizadas em 0,7%.

A retenção de IRS é uma forma do Estado arrecadar receita ao longo do ano através de um desconto mensal aos trabalhadores, tentando antecipar o que deve ser o imposto anual a pagar pelos contribuintes.