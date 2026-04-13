IRS: porque pode receber menos ou até pagar este ano?

A campanha de IRS deste ano poderá surpreender muitos contribuintes portugueses com reembolsos inferiores ao esperado, ou até pagamentos incomuns. Entenda por que motivos pode receber menos ou até pagar este ano.

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, explicou as razões por detrás de um fenómeno que ainda é amplamente incompreendido, deixando conselhos práticos para quem quer otimizar a sua situação fiscal.

O motivo central pelo qual muitos contribuintes poderão receber menos ou até pagar IRS reside nas alterações às tabelas de retenção na fonte efetuadas nos últimos anos.

A retenção na fonte [...] é o adiantamento que fazemos todos os meses nos nossos salários, principalmente para quem é trabalhador dependente. O que é que acontece com essa retenção na fonte? Essa retenção na fonte sempre esteve calculada de forma superior àquilo que são as contas finais. E, nos últimos anos, tem-se tentado ajustar essa fórmula de cálculo desse adiantamento para o diminuir e o aproximar ao IRS final.

Esclareceu Paula Franco, em entrevista ao ECO, explicando que o Governo português tem vindo a ajustar o cálculo do adiantamento mensal de IRS, ou do desconto mensal, de modo a aproximá-lo do imposto efetivamente devido.

Ou seja, os contribuintes passaram a receber salários líquidos mais elevados ao longo do ano, descontando menos.

Em agosto e setembro de 2025, este ajuste foi particularmente expressivo. Por forma a refletir retroativamente a descida das taxas de IRS, a retenção na fonte baixou de forma significativa, levando a que muitos trabalhadores recebessem praticamente o salário bruto nesses dois meses.

A consequência direta é que, no momento do acerto final com o Estado, há menos, ou até nenhum, imposto retido em excesso a devolver.

Conforme sublinhado por Paula Franco, este cenário não resulta de qualquer agravamento fiscal: os impostos desceram, e o que está a mudar é apenas a forma como o adiantamento mensal é calculado.

[...] a verdade é que, se tiver menos reembolso ou tiver de pagar imposto, não é porque os impostos subiram, não. Os impostos desceram. A taxa de IRS desceu e tem vindo a descer nos últimos anos. O que é que acontece? Acontece que também é mais correto fazer menos retenção na fonte, portanto não ter o mealheiro do lado do Estado. Claro que quando chega a esta altura, muitos contribuintes dizem que dá imenso jeito receber este valor, mas têm de perceber que o que é correto é estar do lado deles já no seu bolso.

Clarificou a bastonária da OCC, opinando que o sistema atual é mais correto, porque evita que os contribuintes estejam durante meses a financiar o Estado sem necessidade.

O que pode fazer para otimizar a sua situação fiscal?

Por forma a minimizar o imposto a pagar ou maximizar o reembolso, a bastonária deixa alguns conselhos práticos:

Pedir sempre faturas com número de contribuinte;

Validar despesas no portal e-fatura;

Recorrer a instrumentos como o Plano de Poupança Reforma (PPR);

Não esquecer as deduções associadas a despesas do dia a dia, como restaurantes, cabeleireiros ou veterinários: "[...] essas despesazinhas pequeninas, todas elas contam, e é muito importante identificarmos o número de contribuinte nessas despesas".

Além disso, Paula Franco sublinha uma possibilidade que muitos contribuintes desconhecem: é possível corrigir manualmente despesas que não tenham sido registadas automaticamente, no anexo H.

Declarações de anos anteriores com erros ou omissões podem ser objeto de reclamação ou substituição, dentro dos prazos legais previstos.

Resumindo, apesar de poder ser uma fonte de indignação e frustração, os reembolsos mais baixos desta campanha de IRS não são sinónimo de maior carga fiscal, mas de um sistema de retenção mais ajustado à realidade.

Compreender esta lógica é essencial para que os contribuintes não sejam apanhados de surpresa e possam tomar decisões mais informadas ao longo do ano.