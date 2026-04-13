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IRS: porque pode receber menos ou até pagar este ano?

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Miguel Almada says:
    13 de Abril de 2026 às 10:57

    Ainda bem que nao vou receber IRS, quer dizer que o estado nao usou o meu dinheiro para se financiar durante o ano, logo nao tem de me devolver nada.

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    13 de Abril de 2026 às 12:59

    Os meus pais com mais de 80 anos, vão ter de pagar 270€, são milionários, para terem de pagar, acho que rendimentos anuais até 40 mil € deviam estar isentos para pessoas com mais de 70 anos, não faz sentido nenhum reformados que ganhem um miséria menos má terem de pagar, e depois dão desconto de IRS jovem, pomos os “velhos” a pagar e os novos de corpo ao alto, não seria mais justo deixarmos todos de pagar quando estamos mais velhos, do que quando estamos na nossas plenas forças de juventude, neste país parece que tudo gira ao contrário.
    A ideia é poupar os jovens para depois pagarem quando forem “velhos”, e já não conseguirem trabalhar, ainda lhe vão retirar o pouco que sobra.

    Responder

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