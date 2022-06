Iridium 9575A é o telefone “de guerra” que Zelenski usa para falar com os EUA

A invasão da Ucrânia e toda a barbárie que a Rússia tem realizado, vive muito da tecnologia que esta guerra trouxe para o campo de batalha. Além dos equipamentos de combate, armas de topo, usadas quer pelo exército ucraniano, quer pelas tropas de Putin, existe o equipamento de comunicação onde se incluiu a rede Starlink e outros meios pouco falados, como os telefones por satélite usados entre Zelenski e os mais variados chefes de estado.

Os EUA mantêm contacto regular com o presidente ucraniano através de um telefone via satélite seguro, o Iridium 9575A.

Comunicações em tempo de guerra: importância estratégica

Os chefes de estado, assim como toda a comunicação na alta esfera governativa entre países exige uma comunicação segura e privada. Em tempos de guerra, estas preocupações redobram-se, pois a interceção das camadas poderá ser fatal para um dos lados no conflito apanhado desprevenido. Como tal, comunicações seguras são essenciais em qualquer cenário de guerra.

Segundo a CNN, antes do início da guerra, a maior parte das comunicações seguras entre a Ucrânia e os Estados Unidos passavam pela embaixada do país americano em Kiev. No entanto, relatórios de inteligência indicaram que a Rússia estava a aproximar-se do lançamento da invasão.

Com vários dias de antecedência e já a perceber a intenção de Putin, Washington ordenou a evacuação de funcionários não essenciais da sua embaixada e enviou vários telefones seguros para manter contacto. Um para o presidente Zelensky e outro para seu ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

Iridium 9575A, o telefone seguro com que Biden conversa com Zelenski

Não existe muita informação sobre como e com quem estes telefones são usado e claramente tem a ver com extremas medidas de segurança. Como tal, não se sabe com total certeza qual foi o modelo que os EUA enviaram para a Ucrânia.

No entanto, as comunicações seguras por telefone via satélite de Washington são canalizadas através do Iridium 9575A, um dispositivo projetado especificamente para esse fim, com "durabilidade de nível militar e criptografia NSA tipo 1 segura".

O equipamento tem conectividade bidirecional com ligações, SMS, e-mails, GPS e até serviço Google Maps. A sua bateria pode durar até 5 horas de chamadas e 24 horas em standby. O telefone pode funcionar em temperaturas entre -10º e 55º e é hermético a poeira e água projetada, ou seja, possui proteção de entrada IP65.

Além disso, possui a certificação militar MIL-STD 810G, que garante que passou em 29 testes de todos os tipos. Segundo o fabricante, este equipamento tem o suporte de uma rede que é constituída por 66 satélites localizados cerca de 780 quilómetros acima da superfície terrestre.