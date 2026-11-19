A Apple apresentou os novos iPhones no passado dia 9 de setembro e, como sempre, foi despertada a curiosidade dos consumidores, em especial daqueles que são fiéis seguidores da marca. Testámos um dos modelos mais desejados, o iPhone 18 Pro, e vamos dizer-vos tudo o que achámos deste que é já considerado, por muitos, um verdadeiro maquinão.

Como forma de contextualizar a minha experiência, o meu telefone atual é o modelo iPhone 12 Pro, portanto eu tinha plena consciência de que as mudanças e as diferenças sentidas iriam ser significativas, quer ao nível do hardware, quer sobretudo do software.

Principais diferenças entre o iPhone 17 Pro e o iPhone 18 Pro

A grande parte das pessoas quer sobretudo saber sobre as principais diferenças entre a geração anterior, nomeadamente o iPhone 17 Pro e o atual iPhone 18 Pro. Eis alguns dos destaques:

iPHONE 17 PRO iPHONE 18 PRO Processador A19 A20 GPU 16 núcleos 32 núcleos Sistema de refrigeração Vapor Chamber Vapor Chamber 3 vezes maior Câmara Principal Abertura fixa Abertura variável Bateria – Autonomia Até 37 horas de vídeo Até 43 horas de vídeo Bateria – Carregamento 50% em 20 minutos 50% em 15 minutos Gravação Time-Lapse 1080p 4K

Vamos então começar com alguns detalhes mais formais, como a caixa e o seu conteúdo.

Na caixa

Na caixa, semelhante a quase todos os anteriores modelos, podemos encontrar:

1 iPhone 18 Pro

1 cabo de carregamento USB-C / USB-C

1 Ferramenta de remoção da bandeja para o cartão SIM

Folhetos informativos

Primeiras impressões

Começar por dizer que, embora a cor de destaque deste iPhone 18 Pro seja o bordô, eu optei pelo clássico preto que considero ser a cor que mais faz sentido nestes equipamentos, sobretudo quando os usamos muito a nível profissional.

É logo ao primeiro toque e na exploração do equipamento que são detetadas já várias diferenças para quem está habituado a um modelo bem anterior a este. A que me despertou logo de imediato a atenção foi a saliência onde está implementado o sistema de câmaras fotografias, uma vez que no iPhone 12 Pro, e outros anteriores, estava habituada a ter um smartphone com uma traseira plana que assentava ao mesmo nível nalguma superfície quando colocado com o ecrã para cima.

Já neste modelo, e noutros mais recentes, tal não acontece devido a esse mesmo relevo estar reservado à fotografia, o que leva a que o utilizador sinta constantemente essa elevação, quer o iPhone esteja na mão, quer esteja pousado numa qualquer superfície plana ou colocado no bolso traseiro das calças. Contudo, com uma capa de proteção traseira, o equipamento já fica nivelado, deixando de existir essa situação.

No geral, a apreciação é muito positiva, um equipamento robusto, forte, verifica-se e sente-se a escolha de materiais resistentes e de qualidade na sua construção, passando a sensação de que estamos com um smartphone durável em mãos, no que respeita ao hardware.

O iPhone 18 Pro é ligeiramente maior e mais pesado do que o modelo iPhone 12 Pro, como vemos na lista abaixo, mas é uma diferença que rapidamente é ajustada e acomodada no hábito da nossa perceção e utilização do equipamento:

iPhone 12 Pro VS iPhone 18 Pro

LARGURA: 71,5 mm vs 71,9 mm

ALTURA: 146,7 mm vs 150 mm

PROFUNDIDADE: 7,4 mm vs 8,75 mm

PESO: 187 gramas vs 211 gramas

O iPhone 18 Pro por dentro

Ao iniciar o novo smartphone da Apple, outra diferença que senti de imediato foi a maciez que o ecrã proporciona ao toque. No iPhone 12 Pro também já era sentida de alguma forma, mas sem dúvida de que essa experiência é muito mais intensa neste novo modelo.

Por dentro, num vislumbre geral, o iPhone 18 Pro não é muito diferente daquilo a que a marca da maçã já nos foi habituando ao longo dos anos, nas últimas atualizações de software, mas há sempre algumas novidades que podemos encontrar ao explorar, com tempo, o equipamento.

Através da utilização do dia a dia, na abertura e exploração das várias aplicações, jogos, visualização de vídeos e da escrita de conteúdo, pode-se verificar bastante fluidez e umas cores super atrativas. Em conteúdos de passagem rápida, como os vídeos, também conseguimos perceber todo o poder do novo processador A20, que nos permite visualizar sem cortes nem quebras na velocidade definida.

Naturalmente, uma das diferenças que mais senti na mudança de geração do iPhone 12 Pro para o iPhone 18 Pro foi a duração da bateria. Sendo uma pessoa que utiliza o smartphone intensamente, sobretudo ao nível do e-mail, mensagens, aplicações de bancos, calendários, captação de vídeo e imagem, aplicação da creche, entre outros, foi realmente uma evolução neste aspeto.

O modelo da geração 12 tinha de ser carregado pelo menos 2 vezes por dia (num dia mais calmo), enquanto que com o novo iPhone consigo estar mais tranquila no dia-a-dia aterefado sem necessidade de me preocupar em andar com o carregador atrás nem ficar ansiosa se tiver que ir para algum lado onde não tenha acesso a uma tomada, pois mesmo que o iPhone 18 Pro apresente um nível razoavelmente baixo de bateria, permite ainda bastante folga de tempo na sua utilização.

Outro aspeto que não verifiquei foi o sobreaquecimento que já era bastante comum no iPhone 12 Pro, especialmente em dias de calor em que o equipamento estava ligado à Internet através de dados móveis, levando a várias bloqueios durante a utilização, ao esvaziamento da bateria em tempo recorde e ainda a algum atrofio no ecrã.

O poder da fotografia

Os smartphones trazem câmaras fotográficas cada vez mais potentes, e os iPhones ficaram conhecidos por oferecer aos utilizadores imagens de alta qualidade! Assim sendo, como seria de esperar, o iPhone 18 Pro não desiludiu.

A Apple traz como maior novidade neste campo uma câmara principal Fision de 48 MP de abertura variável, em contraste com a abertura fixa do modelo anterior. Esta alteração permite conseguir mais profundidade de campo e, consequentemente, imagens de maior qualidade especialmente em ambientes com pouca luz.

Características das câmaras do iPhone 18 Pro

Câmara principal Fusion de 48 MP com abertura variável

Ultra grande angular Fusion de 48 MP

Zoom ótico a 8x para ampliar, zoom ótico a 2x para afastar; zoom ótico total a 16x

Zoom digital até 40x

Câmara Frontal Center Stage de 18 MP

Gravação de vídeo em 4K

Nos testes realizados, consegue-se facilmente um bom resultado, mesmo que o utilizador não tenha grandes noções de enquadramento, iluminação e até mesmo estética.

Em ambientes ao ar livre iluminados destacam-se as cores fortes e vibrantes, como o forte azul do céu, o verde energético das árvores em contraste com os carros e pessoas. Praticamente o utilizador não sentirá grande necessidade de aplicar um filtro ou outra edição na captação de um cenário com boa iluminação.

A fotografia noturna é um dos formatos que eu mais aprecio e realmente fiquei muito satisfeita com a entrega do iPhone 18 Pro neste segmento.

Com alguma facilidade, conseguimos uma imagem bonita, iluminada e com as várias cores do cenário discriminadas. Na fotografia que se segue, por exemplo, destaca-se o azul forte do céu com algumas estrelas, que servem como cama para os edifícios abaixo.

Se o utilizador quiser explorar ou “brincar” com as várias funcionalidades oferecidas no iPhone 18 Pro, certamente conseguirá resultados ainda mais interessantes.

Depois, claro está, podemos também brincar um bocadinho com a edição de imagem, consoante o gosto de cada um, até conseguirmos um resultado mais bonito e brilhante, ou com qualquer outro efeito ou ajuste.

Neste campo, a Apple oferece aos utilizadores diversas opções interessantes e profissionais, para quem perceber ou quiser perceber mais um bocadinho de edição de imagem.

Desde o iPhone 16 que a Apple integrou um botão lateral que acede rapidamente à câmara fotográfica, tornando o processo da captação de imagens mais célere, o que dá jeito para quem quer fotografar algo “no momento” e também para as tão populares selfies.

Já na captação de imagem no interior, é igualmente bastante satisfatória e é aqui que também se sente a abertura variável da câmara principal pois conseguimos um resultado de qualidade mesmo em ambientes pouco iluminados. Seja em captação de grande ângulo ou em macro, é possível ter resultados muito interessantes.

Captar a imagem com a lente “quase colada” ao objeto, que é uma das formas que eu acho mais interessante, oferece um detalhe impecável do que estamos a captar, mesmo em objetos mais pequeninos, como é o caso de alguns dos exemplos que eu deixo.

Outro formato que pessoalmente me fascina é o zoom e, sem qualquer dúvida, é de ficar impressionado com o que o novo iPhone 18 Pro oferece. Na imagem seguinte, vemos a captação em grande ângulo de uma paisagem. E de seguida dois exemplos do zoom 8x acrescido de zoom digital.

No momento da captação da imagem, o software inteligente da Apple estabiliza e corrige alguns detalhes do resultado bruto, de forma a garantir os melhores resultados e uma imagem bastante nítida e (quase) sem grão.

Gravação de vídeo de alta qualidade

No seguimento da descrição das caraterísticas das câmaras fotográficas, o iPhone 18 Pro também oferece uma alta qualidade no que respeita à gravação de vídeo, agora com a vantagem de o utilizado poder fazer gravação em time-lapse a uma resolução de 4K.

Deixo de seguida um exemplo onde também exploro a funcionalidade de zoom a 1x, 2x, 4x e 0,5x respetivamente.

Segue também um pequeno teste com a gravação do mesmo cenário em time-lapse.

iOS e Apple Intelligence

Durante os testes, o iPhone 18 Pro estava a funcionar com a versão iOS 27.0.1.

É também fundamental dar destque ao sistema inteligente Apple Intelligence, que oferece ao utilizador várias melhorias na rapidez e eficácia de pesquisa, através de uma Siri mais avançada e com diversos aperfeiçoamentos.

Alguns destaques vão para as Ferramentas de Edição de Imagem, que nos permitem realizar alterações como limpeza de objetos que estão a mais nas fotografias; expandir imagens e ainda reenquadá-las de forma a obtermos um resultado mais bonito.

A ferramenta Playground permite que o utilizador dê asas à imaginação e criatividade, criando imagens de acordo com as diretrizes indicadas. Já a ferramenta GenMoji permite, no serviço de Mensagens, criar emojis também consoante as orientações fornecidas ao serviço inteligente.

Temos também ao dispor as Ferramentas de Escrita, onde o utilizador pode rever e reescrever os seus textos, alterando-os para uma linguagem mais formal, profissional ou consisa.

Mas… e como telefone?

Pois, às vezes esquecemo-nos de que estes equipamentos são, primeiro do que tudo, telefones. Atualmente, com tantas ferramentas integradas e com “quase tudo” numa só máquina, nem sempre damos a devida importância e atenção às características que originam o seu nome.

Portanto, fazendo um breve apanhado dos testes que fui realizando, consegui sempre uma boa qualidade a nível do áudio das chamadas, assim como um feedback positivo de quem estava do outro lado. A conversa flui de forma limpa, sem cortes e sem ruído, mesmo quando a chamada está em modo altifalante.

A qualidade de áudio também se mantém noutras situações, como a reprodução e captação de vídeos.

Nada a apontar igualmente na conectividade, seja de Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, assim como a transmissão de ficheiros que, nomeadamente por AirDrop, é bastante rápida.

Destacar ainda que os novos iPhones têm uma certificação energética A.

Preços para Portugal

De seguida apresento a tabela com os preços dos novos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max para Portugal. O modelo dos presentes testes é um iPhone 18 Pro de 512 GB.

Capacidade de Armazenamento iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max 256 GB 1499€ 1649€ 512 GB 1749€ 1899€ 1 TB 2249€ 2399€ 2 TB 2999€ 3149€

Pontos positivos e negativos

Daquela que foi a minha experiência, deixo um apanhado de alguns pontos que destaco como mais positivos e alguns que considero serem menos positivos (e não tanto negativos).

Pontos Positivos

Qualidade das câmaras fotográficas

Maciez ao toque

Fluidez e rapidez na resposta do ecrã

Gravação de vídeo time-lapse 4K

Qualidade de zoom

Apple Intelligence, sobretudo nas várias opções de edição de imagem

Pontos Negativos

Por vezes alguma dificuldade em arrastar a barra das notificações

Relevo do sistema de câmaras que deixa o iPhone desnivelado quando pousado com as câmaras para baixo. A situação fica resolvida com a colocação de uma capa traseira de qualidade.

Veredicto

Naturalmente, dadas as conclusões acima descritas, não poderia estar desagradada com o novo iPhone 18 Pro. Muito pelo contrário, com a utilização mais constante e regular, considero que foi uma compra acertada que me irá ajudar a responder aos desafios e tarefas pessoais e profissionais de forma mais rápida e eficiente, não dando espaço para momentos de stress e bloqueios por alguma ferramenta não estar a funcionar como deveria.

Claro que um dos aspetos que pesa mais na decisão de comprar um smartphone destes é, sem dúvida, o preço. Por isso, a minha sugestão é que esta compra não seja apenas “porque sim”, ou “porque é um iPhone”, pois isso até desacredita todo o potencial que o equipamento oferece. Este tipo de máquinas, assim como outros modelos avançados de outras marcas, estão preparados sobretudo para responder a várias necessidades dos utilizadores mais exigentes, quer ao nível da imagem, vídeo, funcionamento fluído das aplicações, capacidade de armazenamento, robustez, conectividade, entre outros.

Portanto, na minha opinião e baseada na minha experiência e nos meus objetivos e exigências ao nível dos smartphones, considero que esta foi realmente uma compra acertada. Claro que todos gostaríamos que os preços fossem mais acessíveis, mas a Apple já nos habituou a não ter equipamentos “baratos”, pois não é apenas o que está fora da máquina que se paga, mas sobretudo o que está por dentro.

Dessa forma reforço novamente a questão de não se comprar por comprar, por ser estatuto, para ter um iPhone. Até porque muitas famílias também acabam por pagar o smartphone em prestações, ou até pedir empréstimos, o que pode levar a uma certa instabilidade financeira e o dinheiro depois faltar para o que realmente é prioridade. Assim, o conselho é cada pessoa fazer as suas devidas contas e concluir se um equipamento deste nível é ou não essencial para aquilo de que precisa e se, consequentemente, vale o investimento. No meu caso, acho que valeu cada cêntimo.

E vocês? Estão a pensar comprar ou já compraram o novo iPhone 18 Pro?