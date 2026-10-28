Internet com problemas: o que se passa hoje em Portugal?

Estão a ser identificadas dificuldades no acesso a alguns websites, depois de, ontem, terem sido reportadas falhas nas redes de telecomunicações em Portugal.

Alguns utilizadores estão a encontrar dificuldades em aceder a determinados websites, enquanto outros continuam a funcionar normalmente. As dificuldades surgem depois de, ontem, terem sido registados problemas na rede da NOS, com queixas concentradas especialmente em Lisboa e no Porto.

NOS registou falhas na rede durante a tarde de ontem

Durante a tarde de ontem, a NOS confirmou uma situação pontual de instabilidade na sua rede, tendo garantido que o problema foi rapidamente resolvido e que o serviço ficou totalmente normalizado.

De acordo com os dados do portal Downdetector, às 14h50 foi registado um pico de 2379 notificações de problemas associados à operadora. A maioria das queixas dizia respeito ao sinal móvel (59%), seguindo-se a Internet móvel (25%) e as chamadas de voz (12%).

Embora Lisboa e Porto tenham concentrado grande parte dos relatos, também foram identificadas queixas em Braga, Aveiro, Coimbra e Faro. Durante o mesmo período, a MEO e a Vodafone registaram igualmente notificações de problemas, mas em menor número.

Não obstante, estes dados não permitem estabelecer uma relação direta entre a instabilidade registada ontem e eventuais dificuldades de acesso a websites verificadas hoje.

Por que motivo alguns websites funcionam e outros não?

Quando determinados websites deixam de estar acessíveis, mas outros continuam a funcionar normalmente, a origem do problema pode não estar na ligação à Internet propriamente dita.

Uma das possíveis causas está nos serviços de DNS, responsáveis por traduzir os nomes dos websites nos endereços IP utilizados pelos equipamentos para estabelecer as ligações. Uma falha neste processo pode impedir o acesso a determinados domínios, mesmo quando a ligação à Internet permanece operacional.

Além disso, podem ocorrer problemas de encaminhamento de tráfego entre redes, dificuldades na infraestrutura de um operador de telecomunicações ou incidentes em plataformas como a Cloudflare, que fornecem serviços de distribuição de conteúdos, segurança e infraestrutura a inúmeros websites, sendo possível que alguns serviços fiquem temporariamente inacessíveis, enquanto outros continuam a responder sem qualquer dificuldade.

No caso de hoje, pelos testes realizados pelo Pplware, o problema parece estar no encaminhamento de tráfego entre redes.

Como perceber se o problema está na sua ligação à Internet?

Uma das formas mais simples de identificar a origem das dificuldades passa por tentar aceder ao mesmo website através de uma ligação diferente, por exemplo, utilizando dados móveis em vez da rede Wi-Fi.

Se o website funcionar numa ligação e falhar noutra, poderá existir um problema relacionado com o operador, com a configuração de DNS ou com o encaminhamento do tráfego. Se a dificuldade se verificar em várias redes, a origem poderá estar no próprio serviço ou numa infraestrutura partilhada.