Inédito: Tribunal usa realidade virtual para julgar um suposto crime

A tecnologia muda o mundo e não há área onde não haja o toque de Midas. Um caso flagrante desta realidade aconteceu nos EUA, mais concretamente num tribunal da Florida que usou óculos de realidade virtual para perceber o cenário que terá estado na origem de um crime. O vídeo mostra esta inovação que poderá estender-se para mais tribunais.

Juiz usa óculos de realidade virtual para ver provas de crimes

O juiz Andrew Siegel, do condado de Broward, na Florida, criou um precedente jurídico quando ele e os advogados presentes no seu tribunal usaram óculos de realidade virtual (RV) para assistir a uma simulação de uma alegada agressão no centro de um julgamento.

Acredita-se que tenha sido a primeira vez que a tecnologia de RV foi admitida como prova num tribunal americano.

No dia 14 de dezembro, o juiz Siegel e os advogados presentes no tribunal usaram óculos de realidade virtual para melhor compreenderem o testemunho do arguido Miguel Rodriguez Albisu.

Albisu é acusado de nove acusações de agressão agravada com uma arma de fogo por puxar uma arma para os convidados que participavam de uma receção de casamento em Cielo Farms, um local privado que ele possui em Southwest Ranches, Flórida, em março de 2023

De acordo com os documentos do tribunal, Albisu queria que a festa de casamento saísse até às 22h30, mas os convidados pensavam que tinham direito a ficar até às 23h

Albisu é acusado de ter empunhado uma arma para encerrar a receção do casamento, depois de os convidados, alegadamente embriagados, se terem tornado indisciplinados. No entanto, Albisu afirma que o fez em legítima defesa.

Em resposta, o advogado de defesa de Albisu, Ken Padowitz, pediu ao juiz Siegel, do circuito de Broward, e aos advogados que usassem óculos de realidade virtual para ver uma simulação em 3D do seu relato.

Oculus Quest 2 VR na sala de audiência

De acordo com um relatório da Vice, um artista concebeu uma experiência imersiva utilizando os óculos Oculus Quest 2 VR para ilustrar a perspetiva de Albisu sobre a noite, mostrando que o arguido estava alegadamente rodeado de festivaleiros embriagados que estavam a causar o caos no seu local de trabalho.

Há alegadamente imagens, filmadas por convidados do casamento, que mostram Albisu a segurar uma arma e a gritar “Saiam daqui” - mas nem sempre a olhar para onde a arma está apontada. O seu advogado, Padowitz, argumentou que a recriação em RV permite uma visão mais clara da perspetiva de Albisu.

Colocámos óculos no juiz, nos procuradores e na testemunha e o juiz pôde ver pelos olhos do meu cliente, na sua própria perspetiva, o que ele enfrentou quando estava rodeado de festivaleiros embriagados.

Disse Padowitz, de acordo com a agência noticiosa Local10.com da Florida.

Eles agarraram-no e ele sentiu que, naquele momento, precisava de sacar da arma para defender a sua vida e a sua propriedade.

Concluiu Padowitz.

O juiz Siegel autorizou a utilização da demonstração de RV como parte da audiência no tribunal para determinar se as acusações contra o arguido deviam ser retiradas. No entanto, não confirmou a sua autorização para utilizar a RV com um júri se o caso for a julgamento.

Pode ser a primeira vez nos Estados Unidos que a realidade virtual é admitida numa audiência criminal.

Afirmou Padowitz.

Padowitz acredita que a tecnologia de RV será cada vez mais utilizada em julgamentos para ajudar os juízes e júris a visualizar o testemunho de especialistas.

O site Local10.com refere que um número crescente de investigações tem demonstrado que a mente humana regista uma experiência de RV como uma memória, o que coloca uma série de questões que os juristas irão provavelmente explorar.