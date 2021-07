Incêndio em oceano no México provocado por fuga de gás

O México assistiu a um evento assustador, em alto mar. Devido a uma fuga de gás, um incêndio deflagrou na superfície do oceano, transformando uma vasta extensão de água num inferno e recrutando enormes navios para tentar sufocar as chamas.

Nas redes sociais, o incêndio ficou conhecido como ‘Eye of Fire’ (em português, olho de fogo).

O dia de ontem surpreendeu o México com um incêndio que deflagrou na superfície do oceano. Este resultou de uma fuga de gás proveniente de uma conduta subaquática e transformou uma vasta extensão de água num inferno em ebulição.

Os registos em vídeo do incêndio mostram momentos assustadores e inacreditáveis. Para o combater, foram chamados três enormes navios.

Incêndio em pleno oceano

O incêndio ocorreu perto da península de Yucatan, numa plataforma petrolífera offshore da Pemex, uma companhia estatal. Tendo deflagrado às 5h15 da manhã, hora local, inflamou as águas a 150 metros da plataforma. Mais do que isso, não resultou em quaisquer ferimentos ou mortes humanas, bem como não implicou qualquer evacuação. A empresa declarou que as condições normais de funcionamento foram restabelecidas às 10h45 locais.

De acordo com o chefe do regulador de segurança petrolífera do México, o incidente “não gerou qualquer derrame”. No entanto, não revelou o que pode ter provocado o incêndio em pleno oceano, nem o que estava exatamente a arder.

Por sua vez, uma fonte anónima disse à Reuters que “turbomáquinas das instalações de produção do Ku Maloob Zaap foram afetadas por uma tempestade elétrica e por fortes chuvas”. Esta declaração não foi, ainda, confirmada pelos especialistas.

Felizmente, o incêndio não parece ter tido um impacto generalizado. Contudo, as consequências associadas às espécies locais continuam pouco claras.

Ainda assim, a Pemex possui um longo historial de acidentes industriais semelhantes. Ao longo de sete anos, morreram mais de 100 pessoas, na sequência de incêndios e explosões associados à Pemex.